Processo contra PM que atirou e deixou trabalhador cego no Centro do Recife está parado há 1 ano
Jonas Correia passava pela Ponte Princesa Isabel, quando foi atingido no olho direito, em maio de 2021. Militar responde por lesão corporal grave
Mais de quatro anos já se passaram, mas o processo contra o policial militar que atirou no olho de um trabalhador durante a dispersão de um protesto pacífico no Centro do Recife ainda não foi julgado pela Justiça. Há mais de um ano, inclusive, a ação penal está sem movimentação. A vítima ficou cega do olho direito.
Depois de largar do trabalho, na tarde de 29 de maio de 2021, Jonas Correia de França fez uma chamada de vídeo com a esposa para explicar que iria demorar um pouco para chegar em casa por causa do protesto e dos tiros disparados pela Polícia Militar. O ato fazia críticas à gestão do então presidente Jair Bolsonaro em relação ao combate à covid-19.
Ao filmar imagens a ação dos policiais, na Ponte Princesa Isabel, no bairro da Boa Vista, Jonas acabou atingido por um tiro de elastômero (bala de borracha). Mesmo com o rápido socorro e tratamento, ele não conseguiu mais enxergar do olho direito.
Após meses de investigações, o 3º sargento do Batalhão de Choque Reinaldo Belmiro Lins foi apontado como autor do tiro. Ele virou réu por lesão corporal grave. Desde então, o processo tramita, lentamente, na Vara de Justiça Militar.
A coluna Segurança apurou que a última movimentação aconteceu em 25 de julho de 2024, conforme consta no site do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).
Apesar disso, em nota oficial, a assessoria de comunicação do tribunal afirmou que o processo está "em tramitação normal na Vara da Justiça Militar".
"No momento, o Juízo aguarda resposta das solicitações efetuadas às autoridades competentes, em atendimento aos requerimentos da defesa do acusado, para dar prosseguimento às inquirições das testemunhas da defesa e também para realizar o interrogatório do réu", disse o texto.
A assessoria não informou prazo para a sentença. A pena pode chegar a cinco anos de prisão, em caso de condenação.
A coluna também procurou a defesa do militar. Quando houver resposta, esse texto será atualizado.
POLICIAL FOI PUNIDO PELA SDS
Em fevereiro de 2024, as investigações da Corregedoria da Secretaria de Defesa Social (SDS) resultaram em punição administrativa ao militar. A portaria destacou que ele realizou o disparo "sem que houvesse necessidade, mesmo sendo de menor potencial ofensivo (MPO) o armamento utilizado".
As investigações indicaram que o militar "não observou a distância adequada para utilização do armamento de MPO". Apesar disso, a Corregedoria destacou que as provas não apontaram que ele tenha disparado o tiro com intenção de atingir o olho da vítima.
O secretário Alessandro Carvalho determinou que o militar fosse preso por 30 dias e aplicou mais duas punições, cada uma com 21 dias de detenção.
Jonas fechou um acordo com o Estado e recebeu indenização.
OUTRO TRABALHADOR FICOU CEGO
Jonas Correia não foi o único ferido. O adesivador Daniel Campelo da Silva caminhava pela Ponte Duarte Coelho quando foi atingido no olho esquerdo e perdeu a visão. Ele também não participava do protesto.
Em abril de 2022, segundo informou a SDS na época, o PM que atirou em Daniel foi identificado e indiciado por lesão corporal gravíssima (cuja pena pode chegar a oito anos de prisão) e por omissão de socorro (seis meses de detenção ou multa). O nome dele não chegou a ser divulgado.
Outros oito policiais do Batalhão de Radiopatrulha também foram indiciados por omissão de socorro à vítima.
A ação desastrosa da Polícia Militar resultou na exoneração do comandante-geral da corporação, Vanildo Maranhão, e do então secretário de Defesa Social, Antônio de Pádua.
Ao contrário de Jonas, Daniel não fechou acordo com o Estado. Uma ação com pedido de indenização milionária segue em tramitação na 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, aguardando apenas a sentença desde 5 de junho deste ano.