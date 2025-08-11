fechar
Tentativa de socorro termina em acidente fatal: dois amigos colidiram o carro na BR-101 durante socorro

Um homem é morto a tiros e amigo tem acidente grave na BR-101 ao tentar socorrê-lo. A motivação do crime ainda está sendo investigada

11/08/2025
No bairro de Caetés Velho, em Abreu e Lima, um homem foi morto a tiros. Segundo informações da polícia, dois amigos foram abordados por um homem armado enquanto se divertiam em um espetinho local. A vítima fatal foi identificada como Paulo Gomes dos Santos Neto.

Detalhes do Incidente

Paulo e o amigo, cujo nome ainda não foi divulgado, estavam  em um espetinho quando foram surpreendidos por um homem armado. O suspeito disparou repetidamente contra as duas vítimas, atingindo tanto Paulo quanto seu amigo.

Apesar de ferido, o amigo de Paulo decidiu conduzir o veículo para conseguir socorro. No entanto, enquanto passavam pela BR-101, ele acabou perdendo o controle do veículo e colidiu.

Paulo, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu no banco do carona antes da chegada do socorro.

Investigação

O amigo de Paulo, que conduzia o carro, foi levado para o Hospital Miguel Arraes. Ele passou por um procedimento cirúrgico e seu estado de saúde não foi divulgado ainda.

A Polícia Civil está investigando o caso e a motivação por trás da ação contra Paulo e seu amigo. Mais informações serão repassadas à medida que a investigação avança.

