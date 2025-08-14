Reviravolta em Vale Tudo: Celina cai em golpe de Olavo em trama inédita

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Irmã de Odete Roitman cairá na lábia do amigo de César. Plano foi armado por Maria de Fátima. Saiba o que vai acontecer na reta final da novela

Uma reviravolta inédita deve acontecer no remake de “Vale Tudo” na reta final. Diferente da versão original de 1988, Celina (Malu Galli) ficará caidinha por Olavo (Ricardo Teodoro) e cairá em um golpe.

A tia de Afonso e Heleninha vai se ver em um triângulo amoroso, sendo disputada por Olavo e seu ex-namorado Esteban (Caco Ciocler).

As cenas estão previstas para ir ao ar na segunda semana de setembro e começarão a ser gravadas na próxima semana.

De acordo com o roteiro, Celina trocará mensagens com Olavo (Guilherme Magon), amigo de César (Cauã Reymond). Olavo seduzirá a mulher por dinheiro, em mais uma manobra de Maria de Fátima.

Fátima chantageará a empresária após descobrir que Leonardo, filho de Odete, está vivo. Ela "comprará" a participação de Olavo em um plano de vingança contra a família de Afonso.

O clima entre os dois evoluirá rapidamente e os dois terão uma noite juntos. No dia seguinte, Celina aparecerá para o café da manhã com a família visivelmente feliz. À noite, ela receberá um presente de Olavo. Heleninha (Paolla Oliveira) a incentivará a agradecê-lo pessoalmente.

Marina (Fernanda Botelho) enviará um áudio para Fátima, contando sobre um encontro de Celina com Esteban, que retornará da Espanha e tentará uma reaproximação.

Para evitar que Esteban atrapalhe tudo, Fátima armará para que ele flagre Celina beijando Olavo.

