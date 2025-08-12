fechar
Vale Tudo | Notícia

Vale Tudo: César tem péssima reação ao saber que é pai do filho de Fátima

Fátima faz de tudo para conseguir engravidar de Afonso, mas o filho será do amante. Saiba o que vai acontecer nos próximos capítulos de Vale Tudo

Por Marilia Pessoa Publicado em 12/08/2025 às 17:37
César em Vale Tudo
César em Vale Tudo - Reprodução/Globo

César (Cauã Reymond) reagirá mal ao saber que o filho de Maria de Fátima (Bella Campos) é dele. A descoberta acontecerá nos próximos capítulos de ‘Vale Tudo’, novela das nove da Globo.

No plano para conseguir um filho de Afonso (Humberto Carrão) e arrancar mais dinheiro, Fátima engravidará em breve. Mas o exame de DNA revelará que o bebê, na verdade, é filho do amante.

No próximo sábado (16), Fátima conta que está grávida, mas a notícia é ameaçada por Celina (Malu Galli), que inventa que Afonso (Humberto Carrão) é estéril. César, então, exige que Fátima aborte. A jovem finge um acidente e se joga das escadas, mas o bebê resistirá.

Fátima suborna uma funcionária de laboratório e descobre que o exame de Afonso é falso. Mas mesmo assim ela vai se dar mal: Afonso flagrará ela na cama com o César.

O modelo terá uma conversa com Olavo (Ricardo Teodoro) e dirá com todas as letras que não quer ser pai.

“Se o filho for meu? Mais um motivo pra eu vazar. Nunca quis ser pai. Deus me livre! Fui lá fazer aquele exame de DNA pra me despachar desse problema, não foi pra pegar o problema pra mim”, dirá César.

"O filho é seu, César", dirá Fátima, mais à frente, ao amante. "O filho é meu? Não brinca não, Fátima. Esse assunto não é brincadeira não, hein?", responde César.

“Eu te falei que eu não queria esse negócio de filho! Eu nunca quis ser pai", dirá ele. Fátima insiste: "Mas você vai ser". "Não vou, não", rebate o modelo.

