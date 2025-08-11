Vale Tudo: Personagem nova chega para revelar que filho de Odete Roitman está vivo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Novas cenas secretas vão ser filmadas nesta semana. Saiba mais detalhes e veja o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela das nove

Clique aqui e escute a matéria

Uma personagem nova está chegando para agitar os próximos capítulos da novela ‘Vale Tudo’. E ela tem tudo para revelar o segredo que Odete Roitman (Debora Bloch) tem escondido há tanto tempo!

De acordo com a coluna Play, do jornal O Globo, a nova personagem se chama Sumara e gravará algumas cenas secretas para a novela ainda nesta semana na Ilha de Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Sumara deve revelar que Leonardo (Guilherme Magon) está vivo. O homem é mantido escondido após o acidente de carro em que todos pensaram que ele morreu.

Ainda segundo a coluna, a personagem aparecerá com Ana Clara (Samantha Jones) no sítio onde vive o filho escondido de Odete.

Na terça-feira (12), Debora gravará sequências dirigindo até um local de carro, acompanhada por Samantha e Magon. As filmagens serão no mesmo local na quarta (13).

Já na sexta-feira (15), o foco será em um momento envolvendo Sumara. Também deve ser filmada uma cena em que Ana Clara comenta com um personagem sobre seu encontro com Heleninha (Paolla Oliveira), indicando que elas vão se aproximar em um grupo de apoio a Alcoólicos Anônimos.

No sábado (16), deve ser filmada a sequência em que Maria de Fátima (Bella Campos) segue Odete e descobre que Leonardo não morreu no acidente.