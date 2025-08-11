Vale Tudo: Personagem nova chega para revelar que filho de Odete Roitman está vivo
Novas cenas secretas vão ser filmadas nesta semana. Saiba mais detalhes e veja o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela das nove
Uma personagem nova está chegando para agitar os próximos capítulos da novela ‘Vale Tudo’. E ela tem tudo para revelar o segredo que Odete Roitman (Debora Bloch) tem escondido há tanto tempo!
De acordo com a coluna Play, do jornal O Globo, a nova personagem se chama Sumara e gravará algumas cenas secretas para a novela ainda nesta semana na Ilha de Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro.
Sumara deve revelar que Leonardo (Guilherme Magon) está vivo. O homem é mantido escondido após o acidente de carro em que todos pensaram que ele morreu.
Ainda segundo a coluna, a personagem aparecerá com Ana Clara (Samantha Jones) no sítio onde vive o filho escondido de Odete.
Na terça-feira (12), Debora gravará sequências dirigindo até um local de carro, acompanhada por Samantha e Magon. As filmagens serão no mesmo local na quarta (13).
Já na sexta-feira (15), o foco será em um momento envolvendo Sumara. Também deve ser filmada uma cena em que Ana Clara comenta com um personagem sobre seu encontro com Heleninha (Paolla Oliveira), indicando que elas vão se aproximar em um grupo de apoio a Alcoólicos Anônimos.
No sábado (16), deve ser filmada a sequência em que Maria de Fátima (Bella Campos) segue Odete e descobre que Leonardo não morreu no acidente.