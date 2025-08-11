Segredo de Afonso será revelado em "Vale Tudo"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Herdeiro de Odete Roitman tem negócios secretos que nem a família desconfia. Saiba o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela das nove

Um segredo de Afonso (Humberto Carrão) será revelado em breve para o público nos próximos capítulos de “Vale Tudo”.

De acordo com o Notícias da TV, será revelado que o filho de Odete Roitman tem uma empresa secreta, em paralelo com a TCA. Nenhuma pista foi dada até o momento na trama.

A empresa se dedica à filantropia. Durante uma conversa entre Consuêlo e Marieta, Consuêlo dirá que Afonso administra, de forma sigilosa, um projeto que assiste mais de 50 crianças carentes.

O herdeiro acredita que a ajuda, ao se tornar autopromoção, perde o verdadeiro sentido da filantropia.

Consuêlo ressaltará que Afonso é um homem solidário, que cuida de um projeto social e trata bem as pessoas.

Essa faceta solidária virá à tona depois que Afonso descobrir que foi vítima de um golpe de Maria de Fátima, após flagrar a esposa na cama com César.

