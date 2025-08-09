fechar
Vale Tudo: Fátima invade a casa de Solange para acabar com a gravidez da rival

Dominada pelo ciúme, Maria de Fátima arma um plano arriscado contra a rival Solange, mas acaba surpreendendo até a si mesma nos próximos capítulos.

Por Thallys Menezes Publicado em 09/08/2025 às 19:59
Maria de Fátima em "Vale Tudo"
Maria de Fátima em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo

Maria de Fátima chegará perto de cometer uma to terrível em "Vale Tudo"!

Tudo começará com a gravidez de Solange (Alice Wegmann), logo após a recaída da diretora da Tomorrow com Afonso (Humberto Carrão), marido da personagem de Bella Campos. Com isso, Fátiam devide agir.

Vale Tudo: Fátima tenta sabotar gravidez de Solange

Maria de Fátima ficará atormentada ao descobrir que Solange espera filhos de Afonso (Humberto Carrão).

Com medo de ser deixada de lado, a vilã cogitará um plano cruel: adulterar a medicação da rival, que é diabética, para provocar a perda da gravidez, revela o site Resumo das Novelas.

Ela confidenciará a ideia a César (Cauã Reymond), explicando que pretendia trocar o conteúdo da caneta de insulina por água. Chocado, ele reagirá com repulsa, mas acabará ajudando ao fornecer as chaves do apartamento de Solange.

Sozinha no local, Fátima abrirá a geladeira, pegará o remédio e preparará uma seringa com água. Diante da decisão final, porém, hesitará. Após alguns segundos de tensão, desistirá de seguir adiante.

Mais tarde, desabafará com César, indignada consigo mesma por ter sentido pena e admitindo que acredita que os gêmeos que a rival espera são de Afonso.

"E o pior é que tenho certeza de que os filhos da Solange são dele! E, ainda por cima, aquela vaca vai ter gêmeos!", dirá a filha de Raquel (Taís Araújo).

As cenas devem ir ao ar nos capítulos previstos para 19 e 20 de agosto.

