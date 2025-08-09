Por que Tony Ramos saiu da novela Dona de Mim? Entenda despedida de Abel

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Tony Ramos dá adeus a "Dona de Mim"! A despedida de Abel emocionou e chocou o público da novela das sete; saiba mais sobre a saída do personagem.

Uma bomba caiu em "Dona de Mim"!

Abel, personagem do grande ator Tony Ramos, morreu em um acidente de carro orquestrado pelo seu irmão, o ardiloso Jaques (Marcello Novaes), na novela das sete.

Após um suspense inicial, o corpo do empresário foi encontrado, acabando com as esperanças de seu retorno.

Em entrevista Tony Ramos deu declarações esclarecedoras sobre a saída de seu personagem da trama.

Por que Tony Ramos saiu da novela Dona de Mim?

Segundo o ator, a morte de Abel não foi motivada por nenhum fator externo.

"Em 61 anos de carreira, já fiz todo tipo de personagem, já morri em novela, já morri em minissérie, portanto, não é novidade pra mim", declarou, em entrevista ao Gshow.

"A única coisa que talvez as pessoas não saibam é que eu sei disso desde setembro do ano passado, quando Rosane Svartman e Allan Fiterman me convidaram. Sempre soube que o personagem morreria, e encaro isso com uma normalidade, porque é a carreira do ator", esclareceu Tony.



Para o ator, o grande atrativo do papel foi seu caráter. "Abel é um homem de caráter ilibado, voltado para realidade da família, dos negócios do pai e da mãe, um homem responsável, que sacrificou o gosto pela literatura. Ele se frustrou em muitas coisas, mas o balanço é o mais positivo possível", destacou.

Abel vai voltar em Dona de Mim?

Existe a possibilidade de Abel não ter morrido? O retorno do personagem é improvável, pois o corpo já foi achado. Porém, Tony deixou a questão no ar.

"A pergunta é: morreu mesmo? Encontraram o corpo certo? Aí já não sei", destacou.



Até agora, o que se sabe é que Abel voltará a aparecer em cenas de flashback sobre seu passado. Segundo O Tempo, Tony Ramos deixou mais de 50 cenas gravadas, que irão ao ar aos poucos até o fim da novela.

Impacto da morte de Abel em Dona de Mim

Além de abalar profundamente os familiares do personagem, a morte de Abel também servirá para discutir um dos temas propostos: as várias formas de maternidade.

Devido à adoção irregular de Sofia (Elis Cabral) por parte de Abel, os filhos do empresário não poderão adotá-la. No fim, será Leona (Clara Moneke) que conseguirá adotar a menina, convencendo a justiça do forte vínculo entre as duas.