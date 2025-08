L7NNON reage a críticas por estreia como ator em ‘Dona de Mim’: “Esperava cancelamento”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

L7NNON, um dos maiores rappers da cena nacional atualmente, se aventura nas telinhas desde que fez sua estreia como ator em Dona de Mim, atual novela das sete da Globo, na pele do personagem Ryan, jovem que tenta reconstruir sua vida após passar sete anos na cadeia.

Em entrevista ao jornal Extra, o artista celebrou a oportunidade de investir na atuação. “Tem sido diferente, porque as pessoas me conheciam pelas músicas, mas agora, onde eu chego, só falam da novela e do Ryan”, disse.

“Esperava cancelamento”

“A repercussão tem sido boa e divertida. Confesso que esperava o contrário, especialmente com a internet e essa coisa do cancelamento. Estava preparado para comentários como: ‘Ah, mas ele não é ator'”, declarou L7NNON. Além dos trabalhos, ele detalhou como têm sido conciliar o trabalho com a carreira musical.

“Quando fiz o teste da novela e passei, não imaginava que seria tão corrido, com tantas demandas. Mas acho que tem dado certo. É cansativo, e se eu dissesse que não é, estaria mentindo. Atualmente, tenho gravado ainda mais, então está uma grande correria. Às vezes, gravo durante a semana e, no final de semana, tenho shows. Mas sinto que está fluindo bem”, afirmou L7.

