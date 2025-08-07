fechar
Após comover em Dona de Mim, Tony Ramos faz mistério sobre Abel: ‘Eu não posso falar’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 07/08/2025 às 7:14
Tony Ramos, ator, nesta quarta-feira (6), esclareceu quais serão os rumos de Dona de Mim, após a suposta morte de Abel, em um grave acidente de carro. O veterano afirmou que deixou muitas cenas gravadas. “Além de eu sair agora da novela e ver as grandes reviravoltas de Dona de Mim por causa do acidente que o Abel sofre, muito mistério vai envolver isso até o final da novela”, disse no Mais Você. LEIA AGORA: Jornalista da Globo massacra Êta Mundo Melhor!: ‘Infantil’ ‘Eu não posso falar’ O ator comentou que suas aparições serão em flashback ao longo da trama. “Durante os próximos meses eu terei algumas entradas na novela, a gente chama de flashback. Cenas que, algumas já gravadas, outras que eu vou ainda gravar, mostrando diálogos, imaginações e, bom, e coisas que eu não posso falar”, explicou. Tony Ramos, recentemente, foi flagrado embarcando no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. De óculos escuros e semblante sério, o astro chamou atenção no local. — TV Globo (@tvglobo) '; twitter.appendChild(scr); })();

