Elis Cabral é filha de quem? Saiba tudo sobre a Sofia de Dona de Mim

Sofia rouba a cena em "Dona de Mim"!

A protagonista infantil da novela das sete da Globo é um dos destaques da trama, assim como sua relação com a babá Leo (Clara Moneke).

Elis Cabral, intérprete da personagem, tem chamado a atenção pelo talento na novela. Saiba mais sobre a artista mirim!

Quem é Elis Cabral, a Sofia de Dona de Mim?

Elis Cabral, é de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e tem sete anos. Ela vive uma nova fase desde que foi escalada para a novela "Dona de Mim".

A jovem atriz mora com os pais, o professor universitário Nilmar Figueiredo e a analista de sistemas Vanessa Mendes, e recebe atenção total da família, que organiza a rotina para acompanhá-la nas gravações.







Uma publicação compartilhada por Elis Cabral (@eliscabral_oficial)





Com pouco mais de um ano de experiência teatral, iniciada por recomendação da psicóloga para ajudar na socialização, Elis surpreendeu ao conquistar um papel de destaque em "Dona de Mim", que é a sua primeira novela.

Apesar da responsabilidade, a vida escolar da menina segue normalmente: ela grava apenas após as aulas, para manter o rendimento nos estudos.







Uma publicação compartilhada por Elis Cabral (@eliscabral_oficial)





Segundo os pais, em entrevista ao Splash, Elis é uma criança cheia de vida: extrovertida, esperta, afetuosa e com uma energia que lembra muito a de Sofia, sua personagem.

"Começamos a prestar mais atenção nesse fato de a Elis ter algo com a arte, quando aos três anos assistimos a Elis, sem que ela percebesse, de frente para o espelho imitando as emoções do filme 'Divertidamente', repetindo a mesma fala em tons de emoções diferentes conforme o filme", revelou a mãe da atriz mirim ao Gshow.