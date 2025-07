Além de Abel, outra personagem também terá uma morte chocante em "Dona de Mim"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A morte de Abel está prestes a acontecer em “Dona de Mim”, novela das sete da TV Globo. A notícia pegou o público de surpresa, mas as novidades na trama não param por aí.

Mais uma outra personagem também deve morrer em breve na novela. Abel (interpretado por Tony Ramos) não estará sozinho no acidente que tirará a vida dele. Rebeca (Silvia Pfeifer) estará no carro junto com ele no momento do acidente.

Jaques (Marcello Novaes) sabotará Abel e Rebeca em um ato de vingança. O vilão decide se vingar ao saber que não assumirá a presidência da Boaz e cortará os freios do carro do empresário.

Abel usará o carro para se encontrar com Vanderson em uma praia. Rebeca decide acompanhar o cliente.

O carro, sem freios, sofrerá um grave acidente na estrada e ainda cairá no mar. Os corpos ficarão desaparecidos e serão encontrados pela polícia dias depois.

As duas mortes chocarão os demais personagens e devem causar uma reviravolta na trama.