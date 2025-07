Dona de Mim: Leo ganha a guarda de Sofia após morte de Abel

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Em "Dona de Mim", a trajetória de Leo (Clara Moneke) e Sofia (Elis Cabral) toma um novo rumo após a morte de Abel (Tony Ramos) e o desaparecimento de Vanderson (Armando Babaioff).

Sem ter com quem contar, a menina encontra acolhimento em Leo, que decide buscar na Justiça o direito de ficar com ela, revela o Resumo das Novelas On.

Dona de Mim: Leo conquista a guarda de Sofia

Com apoio da advogada do caso e dos irmãos Samuel (Juan Paiva) e Davi (Rafael Vitti), Leo comparece à audiência e consegue a guarda provisória da criança.

O juiz recusa o pedido da família Boaz, alegando que a adoção feita por Abel foi irregular e que os laços emocionais entre eles e Sofia são frágeis, segundo matéria do Resumo das Novelas On.

Já Leo, vista como referência de cuidado e estabilidade, conquista a confiança do tribunal e assume oficialmente a responsabilidade pela menina.

A convivência traz mudanças: Sofia deixa a escola particular e passa a estudar em uma escola pública no novo bairro.

A decisão causa atrito com Samuel, preocupado com a mudança de realidade da garota, mas ele acaba reconhecendo o valor da escolha.