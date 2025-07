Dona de Mim: Confira resumo completo da trama (14 a 19/07)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

"Dona de Mim" segue conquistando o público!

A trama das sete que vem fazendo sucesso de audiência traz novos desdobramentos para as histórias de Sofia (Elis Cabral) e Leo (Clara Moneke)

Veja o resumo completo dos capítulos desta semana!

Dona de Mim: Resumo da semana (14 a 19/07)

Confira o resumo completo divulgado pelo Gshow.

14/07 - Segunda-feira



Sofia tem um pesadelo com Vanderson. Kami confronta Marlon sobre seus vídeos na internet, e o policial deduz que foi enganado por Adriano. Filipa tem uma crise e Sofia se assusta. Abel acolhe Filipa. Nina provoca Sofia. Marlon se preocupa com a quantidade de visualizações de seus vídeos.

Lucas afirma a Jussara que é o namorado de Dara. Marlon exige que Adriano retire seus vídeos da plataforma. Nina tenta se aproximar de Filipa, que segue em crise. Danilo sonda Nina sobre o estado de Filipa.

15/07 - Terça-feira



Abel chama a atenção de Davi na empresa. Jaques manipula Davi. Começa a audiência sobre a paternidade de Sofia. Filipa pede ajuda a terapeuta de Sofia. Juiz determina que a paternidade de Vanderson seja reconhecida. Filipa conversa com Sofia. Samuel demite Ricardo, que ameaça Jaques. Abel anuncia a Sofia e a toda a família que Vanderson poderá visitar a menina. Filipa começa a fazer terapia.

16/07 - Quarta-feira



Sofia apoia Rosa, que se entristece com mais um episódio de esquecimento. Nina desconfia de Danilo. Ryan teme que a mercadoria de Vespa seja descoberta por Fabiana. Denise acompanha Jéssica na visita à mansão. Rebeca avisa a Abel que Vanderson visitará Sofia.

Vanderson flagra Tânia e Ricardo tramando contra Jaques. Nina chantageia Danilo. Leo tem uma ideia para a comemoração dos 60 anos da Boaz. Jussara cuida de Alan. Sofia confessa a Abel que não sentiu algo bom sobre Vanderson. Jaques pressiona Tânia. Marlon questiona Leo sobre Samuel. Tânia usa Sofia para manipular Leo e atacar Jaques.

17/07 - Quinta-feira



Tânia combina com Leo uma forma de Vanderson perder o direito a Sofia. Leo acompanha Jéssica e Sofia à visita com Vanderson. Kami encontra a mercadoria de Vespa no salão de Fabiana e encara Ryan. Sofia gosta quando Vanderson lhe conta fatos sobre Ellen.

Leo chama a atenção de Sofia quando a menina pede para colocar uma foto de Vanderson em seu quarto. Davi conversa com Jaques sobre sua mãe. Rosa exige que Danilo leve Leo até a Boaz para apresentar suas ideias para Abel. Nina manipula Filipa para ir a São Cristóvão com Danilo. Marlon questiona Kami sobre Ryan. Leo inicia a apresentação de sua ideia para comemorar os 60 anos da Boaz.

18/07 - Sexta-feira

Abel agradece a contribuição de Leo, mas rejeita sua ideia para a Boaz. Samuel tenta apoiar Leo, e Davi se irrita. Kami conta a Marlon que viu a mercadoria de Vespa no salão, escondida por Ryan. Marlon confronta Ryan. Gisele desconfia da ausência do ciclo de Ayla.

Leo decide voltar para a faculdade de Marketing. Leo e Sofia fazem as pazes. Jaques pede que Danilo arme contra Rosa. Danilo propõe aliança a Nina. Gisele encontra um presente de Davi e fica desconfiada. Com a ajuda de Danilo, Nina manipula Kaiky.

19/07 - Sábado



Gisele diz a Ayla que se sentiu traída. Jéssica visita a mansão novamente, e Abel se desespera com a confusão provocada por Nina. Gisele pede um tempo para Ayla, que pede para voltar para a mansão da família.

Abel e Filipa discutem por causa de Nina. Deco pressiona Nina. Nina conta para Danilo sobre a carta de Ellen para Sofia. Dedé pede para ver Ryan. Jaques pede que Danilo consiga a carta de Ellen. Sofia visita Vanderson. Nina encontra a carta de Ellen.

Que horas começa Dona de Mim?

Segunda (14): 19h40, após o noticiário local

Terça (15): 19h40, após o noticiário local

Quarta (16): 19h15, após o noticiário local

Quinta (17): 19h40, após o noticiário local

Sexta (18): 19h40, após o noticiário local

Os horários são previsões divulgadas pela Globo e estão sujeitos a alterações.