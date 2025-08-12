Dona de Mim: Abandonada, Tânia arma vingança e atira em Jaques

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Personagem de Aline Borges ficará furiosa e decidirá assustar Jaques. Confira o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela das sete da Globo

Tânia (Aline Borges) vai atacar Jaques (Marcello Novaes) e disparar seis tiros para assustá-lo nos próximos capítulos de “Dona de Mim”, novela das sete da Globo.

Jaques flagra Tânia e Ricardo se beijando e decide demiti-los. Apesar disso, ele é obrigado a voltar atrás quando o advogado mostra um vídeo comprometedor de Jaques sabotando o carro de Abel.

Após a morte do personagem de Tony Ramos, o irmão assumiu a presidência da fábrica e quitou a dívida que Abel havia contraído, usando dinheiro que seria destinado à custódia de Sofia (Elis Cabral).

Jaques decide se separar de Tânia e se muda para a mansão dos Boaz. Ela exige explicações e acusa Filipa causar o fim do casamento. Ela decide que vai se vingar e vai assustá-lo.

Tânia invade a sala da presidência e dispara seis tiros em Jaques. Apesar de serem de festim, o susto deixará ele chocado.

Tânia dá uma pista a Samuel (Juan Paiva) para que ele possa provar que o tio estava roubando a empresa. Samuel encontra um extrato bancário que comprova o desvio de dinheiro feito por Jaques.

Jaques se vê em meio a uma disputa de poder na fábrica. Além de Tânia e Ricardo, Danilo (Felipe Simas) também sabe que Jaques matou o irmão.

Jaques decide garantir um cargo na empresa para que ele fique calado.

