Bomba em Dona de Mim: Jaques revela que é pai de Davi

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Um laço de sangue inesperado une Jaques e Davi. Em "Dona de Mim", a descoberta chocante aproxima os dois personagens após a morte de Abel.

Clique aqui e escute a matéria

"Dona de Mim" trará uma revelação e tanto nos próximos capítulos!

Uma verdade guardada por anos transformará completamente a relação entre Davi (Rafael Vitti) e Jaques (Marcello Novaes): os dois, na verdade, são pai e filho.

Dona de Mim: Jaques conta a Davi que é seu pai

Nos próximos capítulos Jaques revelará que Abel (Tony Ramos) sempre foi estéril e que, no passado, teve um envolvimento com Olívia, primeira esposa de Abel, resultando no nascimento de Davi e Ayla (Bel Lima), revela o Resumo das Novelas.

O choque inicial dará lugar a uma aproximação inesperada, marcada por momentos de cumplicidade e conversas francas.

Davi lembrará que Abel sempre o tratou de forma mais distante que Samuel, e compreenderá que o motivo estava nesse segredo, segundo o site.

Jaques pedirá que a verdade permaneça oculta, alegando ter prometido a Olívia que nunca contaria a ninguém.

Aos poucos, pai e filho criarão laços, trocando brincadeiras e confidências, até que Davi, emocionado, passe a aceitar o novo vínculo familiar.

Davi vira vilão em Dona de Mim?

Em meio à descoberta dos laços de sangue, Davi aos poucos se tornará aliado de Jaques em seus planos, segundo o Notícias da TV.

A virada no comportamento de Davi será motivada, em parte, pelo rancor que sente pelo irmão, Samuel (Juan Paiva), que o personagem de Rafa Vitti considerava ser o preferido do pai.