fechar
Dona de Mim | Notícia

Bomba em Dona de Mim: Jaques revela que é pai de Davi

Um laço de sangue inesperado une Jaques e Davi. Em "Dona de Mim", a descoberta chocante aproxima os dois personagens após a morte de Abel.

Por Thallys Menezes Publicado em 11/08/2025 às 19:54 | Atualizado em 11/08/2025 às 20:01
Jaques e Davi em Dona de Mim
Jaques e Davi em Dona de Mim - Reprodução/Globo

Clique aqui e escute a matéria

"Dona de Mim" trará uma revelação e tanto nos próximos capítulos!

Uma verdade guardada por anos transformará completamente a relação entre Davi (Rafael Vitti) e Jaques (Marcello Novaes): os dois, na verdade, são pai e filho.

Dona de Mim: Jaques conta a Davi que é seu pai

Nos próximos capítulos Jaques revelará que Abel (Tony Ramos) sempre foi estéril e que, no passado, teve um envolvimento com Olívia, primeira esposa de Abel, resultando no nascimento de Davi e Ayla (Bel Lima), revela o Resumo das Novelas.

O choque inicial dará lugar a uma aproximação inesperada, marcada por momentos de cumplicidade e conversas francas.

Davi lembrará que Abel sempre o tratou de forma mais distante que Samuel, e compreenderá que o motivo estava nesse segredo, segundo o site.

Jaques pedirá que a verdade permaneça oculta, alegando ter prometido a Olívia que nunca contaria a ninguém.

Aos poucos, pai e filho criarão laços, trocando brincadeiras e confidências, até que Davi, emocionado, passe a aceitar o novo vínculo familiar.

Davi vira vilão em Dona de Mim?

Em meio à descoberta dos laços de sangue, Davi aos poucos se tornará aliado de Jaques em seus planos, segundo o Notícias da TV.

A virada no comportamento de Davi será motivada, em parte, pelo rancor que sente pelo irmão, Samuel (Juan Paiva), que o personagem de Rafa Vitti considerava ser o preferido do pai.

Leia também

Abel volta em Dona de Mim? Tony Ramos volta à novela para assombrar vilão
dona de mim

Abel volta em Dona de Mim? Tony Ramos volta à novela para assombrar vilão
Por que Tony Ramos saiu da novela Dona de Mim? Entenda despedida de Abel
Dona de Mim

Por que Tony Ramos saiu da novela Dona de Mim? Entenda despedida de Abel

Compartilhe

Tags