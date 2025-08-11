Bomba em Dona de Mim: Jaques revela que é pai de Davi
Um laço de sangue inesperado une Jaques e Davi. Em "Dona de Mim", a descoberta chocante aproxima os dois personagens após a morte de Abel.
Por
Thallys Menezes
Publicado em 11/08/2025 às 19:54
| Atualizado em 11/08/2025 às 20:01
"Dona de Mim" trará uma revelação e tanto nos próximos capítulos!
Uma verdade guardada por anos transformará completamente a relação entre Davi (Rafael Vitti) e Jaques (Marcello Novaes): os dois, na verdade, são pai e filho.
Dona de Mim: Jaques conta a Davi que é seu pai
Nos próximos capítulos Jaques revelará que Abel (Tony Ramos) sempre foi estéril e que, no passado, teve um envolvimento com Olívia, primeira esposa de Abel, resultando no nascimento de Davi e Ayla (Bel Lima), revela o Resumo das Novelas.
O choque inicial dará lugar a uma aproximação inesperada, marcada por momentos de cumplicidade e conversas francas.
Davi lembrará que Abel sempre o tratou de forma mais distante que Samuel, e compreenderá que o motivo estava nesse segredo, segundo o site.
Jaques pedirá que a verdade permaneça oculta, alegando ter prometido a Olívia que nunca contaria a ninguém.
Aos poucos, pai e filho criarão laços, trocando brincadeiras e confidências, até que Davi, emocionado, passe a aceitar o novo vínculo familiar.
Davi vira vilão em Dona de Mim?
Em meio à descoberta dos laços de sangue, Davi aos poucos se tornará aliado de Jaques em seus planos, segundo o Notícias da TV.
A virada no comportamento de Davi será motivada, em parte, pelo rancor que sente pelo irmão, Samuel (Juan Paiva), que o personagem de Rafa Vitti considerava ser o preferido do pai.