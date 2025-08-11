fechar
Abel volta em Dona de Mim? Tony Ramos volta à novela para assombrar vilão

"Dona de Mim" perdeu um de seus grandes mocinhos. Mas, afinal: Abel morreu mesmo? Entenda o que vem aí para o personagem de Tony Ramos.

Publicado em 11/08/2025 às 19:05
Abel em Dona de Mim
Abel em Dona de Mim - Reprodução/Globo

O que será de "Dona de Mim" sem Abel?

O personagem de Tony Ramos foi vítima de uma armação perversa de seu irmão, o invejoso Jaques (Marcello Novaes), e agora a família Boaz terá que lidar com a ausência do patriarca. 

Porém, será que há margem para seu retorno? É possível que Abel esteja, de alguma, vivo?

Abel pode voltar em Dona de Mim?

Por ora, o que se sabe é que Abel voltará a aparecer na trama em flashbacks e lembranças de outros personagens. 

De acordoc om o site iBahia personagem aparecerá em breve em um sonho de Jaques, confrontando o irmão sobre seu papel na morte dele.

Tony Ramos gravou mais de 50 cenas extras que serão exibidas até o final da novela, previsto para janeiro, segundo o jornal O Tempo.

Segundo Tony, a morte de Abel já estava prevista desde o início e tinha sido avisada ao ator desde seu convite para o projeto.

Em entrevista ao Gshow, Tony foi evasivo quando perguntado se o personagem pode voltar na reta final da trama. "A pergunta é: morreu mesmo? Encontraram o corpo certo? Aí já não sei", disse.

A partir de agora, a guarda de Sofia (Elis Cabral) entrará em jogo, diante da ausência de Abel e Vanderson (Armando Babaioff), pai biológico da criança.

