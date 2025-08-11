Abel volta em Dona de Mim? Tony Ramos volta à novela para assombrar vilão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

"Dona de Mim" perdeu um de seus grandes mocinhos. Mas, afinal: Abel morreu mesmo? Entenda o que vem aí para o personagem de Tony Ramos.

Clique aqui e escute a matéria

O que será de "Dona de Mim" sem Abel?

O personagem de Tony Ramos foi vítima de uma armação perversa de seu irmão, o invejoso Jaques (Marcello Novaes), e agora a família Boaz terá que lidar com a ausência do patriarca.

Porém, será que há margem para seu retorno? É possível que Abel esteja, de alguma, vivo?

Abel pode voltar em Dona de Mim?

Por ora, o que se sabe é que Abel voltará a aparecer na trama em flashbacks e lembranças de outros personagens.

De acordoc om o site iBahia personagem aparecerá em breve em um sonho de Jaques, confrontando o irmão sobre seu papel na morte dele.

Tony Ramos gravou mais de 50 cenas extras que serão exibidas até o final da novela, previsto para janeiro, segundo o jornal O Tempo.

Segundo Tony, a morte de Abel já estava prevista desde o início e tinha sido avisada ao ator desde seu convite para o projeto.

Em entrevista ao Gshow, Tony foi evasivo quando perguntado se o personagem pode voltar na reta final da trama. "A pergunta é: morreu mesmo? Encontraram o corpo certo? Aí já não sei", disse.

A partir de agora, a guarda de Sofia (Elis Cabral) entrará em jogo, diante da ausência de Abel e Vanderson (Armando Babaioff), pai biológico da criança.