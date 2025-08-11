fechar
Vídeos | Notícia

Onda de roubos e vandalismos preocupa moradores da Zona Norte do Recife

Moradores de Campo Grande denunciam roubos de alianças e atos de vandalismo frequentes, mesmo com a proximidade da delegacia no local

Por TV Jornal Publicado em 11/08/2025 às 15:54

Moradores de Campo Grande, no Recife, relatam incidentes frequentes de roubo, especialmente praticados por um homem conhecido como “o ladrão de alianças”. Crimes de vandalismo também têm sido registrados.

Roubos e vandalismo

O criminoso, que sempre age sozinho, aborda suas vítimas em situações do cotidiano - passeando com o cachorro, levando criança à escola, voltando do trabalho. O pedido é sempre o mesmo: entregar a aliança.

Além disso, outro incidente registrado em câmeras de segurança aponta um homem, identificado como catador de materiais recicláveis, danificando veículos estacionados na rua sem motivo aparente.

Policiamento na área

Os moradores da Rua Milton Ribeiro, uma das mais movimentadas da região, reclamam da ineficácia policial e pedem mais segurança pública.

Eles pontuam que, apesar da proximidade do 13º Batalhão e da delegacia local, as abordagens criminosas seguem acontecendo.

Leia Também

Relatos

"Eu tenho um bom tempo de trabalho aqui em Campo Grande e eu já assisti vários assaltos, certo? Policiamento zero, zero, zero", desabafa um morador.

Outra mulher relata um assalto que sofreu: "Eu já fui assaltada e quando eu chego mais na frente, assim, tem cinco viaturas tomando conta de um defunto que não vai mais se levantar", critica.

As ocorrências frequentes de criminalidade e a insegurança no local geram um clima de medo e os moradores apelam por mais segurança e um questionam sobre as prioridades das autoridades responsáveis.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Casos de vandalismo em ônibus no Grande Recife somam mais de 850 em 2025
VANDALISMO

Casos de vandalismo em ônibus no Grande Recife somam mais de 850 em 2025
Moradores reagem a assaltos e agridem suspeito em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife
INSEGURANÇA

Moradores reagem a assaltos e agridem suspeito em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife

Compartilhe

Tags