fechar
Vídeos | Notícia

Casos de vandalismo em ônibus no Grande Recife somam mais de 850 em 2025

Em um dos episódios, um policial à paisana deteve o agressor após tentativa de invasão ao coletivo fora do ponto

Por TV Jornal Publicado em 11/08/2025 às 11:00
cresce onda de vandalismo contra ônibus no Grande Recife: 853 casos registrados e trabalhadores em risco
cresce onda de vandalismo contra ônibus no Grande Recife: 853 casos registrados e trabalhadores em risco - TV Jornal

O sistema de transporte público do Grande Recife enfrenta uma crescente preocupação com a segurança nos coletivos. De janeiro até o início de agosto de 2025, foram registrados 853 casos de vandalismo, roubos, furtos e agressões dentro dos ônibus que circulam na região metropolitana.

Somente no último mês, 18 novos incidentes foram contabilizados, evidenciando um cenário que desafia o trabalho de motoristas, empresas de transporte e autoridades responsáveis.

Apesar dos esforços para garantir a segurança de passageiros e trabalhadores, os episódios de violência têm se tornado recorrentes, afetando diretamente a rotina de quem depende diariamente do transporte coletivo.

Ação rápida de policial impede danos maiores

O incidente mais recente foi registrado no bairro do Parque Amorim. Um passageiro exigiu que o motorista abrisse a porta fora do ponto de parada. Diante da negativa, conforme exigido pelas normas de trânsito, o homem atirou uma pedra contra o ônibus, colocando os ocupantes em risco.

A presença de um policial à paisana dentro do veículo foi decisiva para conter a situação. O agressor foi identificado como Ivanil do Nascimento, de 26 anos, e detido no local.

Profissionais enfrentam dilemas entre regras e ameaças

Além dos riscos físicos, os motoristas se veem frequentemente pressionados a descumprir normas de segurança para evitar conflitos. "Os motoristas têm regras a serem cumpridas, são fiscalizados pela Grande Recife", ressalta Roberto Carlos, presidente do Sindicato dos Rodoviários. O descumprimento dessas regras pode acarretar sanções e comprometer a integridade da operação.

Essa realidade coloca os trabalhadores em uma posição delicada, diante de situações que muitas vezes envolvem ameaças ou agressões diretas.

Impactos para a população

A frequência desses episódios não afeta apenas o sistema de transporte, mas compromete a segurança dos passageiros, dos motoristas e o patrimônio público. A integridade dos ônibus e o bem-estar de quem utiliza o serviço são diretamente impactados.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

As autoridades esperam que a punição de agressores pegos em flagrante funcione como inibidor para novos casos. A responsabilização é apontada como passo essencial para enfrentar o problema de forma mais eficaz.

O enfrentamento da violência no transporte coletivo passa pela ação conjunta entre comunidade, empresas e órgãos de segurança pública. A valorização do respeito às regras de trânsito e aos profissionais do setor é vista como condição básica para a melhoria do serviço e a proteção de todos os envolvidos.

A atuação firme das autoridades e a conscientização da população são caminhos apontados para garantir que o transporte público volte a ser um espaço seguro.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais. 

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags