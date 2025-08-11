Moradores reagem a assaltos e agridem suspeito em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife
Polícia Civil investiga o caso para apurar as circunstâncias e identificar eventuais vítimas, além de avaliar a responsabilidade criminal do suspeito
Um homem foi agredido por moradores do bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, após ser identificado como suspeito de realizar assaltos na região. Segundo relatos, ele teria usado uma faca para roubar alunos de uma escola pública local. A ação provocou tumulto e mobilizou parte da comunidade, que perseguiu e conteve o suspeito até a chegada da polícia.
Cresce a sensação de insegurança na região
De acordo com relatos de residentes, a criminalidade aumentou significativamente em Casa Amarela, com registros constantes de furtos, principalmente no período da noite. Imagens de câmeras de segurança mostram ações criminosas em diferentes pontos do bairro, incluindo o roubo de fios elétricos em plena luz do dia.
Em uma das gravações, um homem aparece invadindo um micro-ônibus de transporte complementar estacionado durante a madrugada. Ele teria levado a renda do dia, segundo moradores.
A insegurança atinge, principalmente, os mais vulneráveis. Em uma das ruas afetadas, os moradores relatam medo de sair de suas casas, mesmo durante o dia.
“Aqui essa rua é composta só por idosos, crianças, sabe? E vem sofrendo com esses bandidos que estão aqui o tempo todo invadindo casas. Eles vêm aqui na rua de manhã, eles olham, estudam para de noite vir", afirmou um dos moradores.
O receio é reforçado por episódios de invasões e pela presença frequente de pessoas em atitude suspeita. Em muitas casas, portões e grades foram reforçados por medo de novas ocorrências.
Imóveis abandonados viram ponto de apoio ao crime
Algumas casas abandonadas em Casa Amarela têm se tornado esconderijos para criminosos. Moradores relatam que uma dessas residências teve o portão roubado e acabou sendo parcialmente murada pelos próprios vizinhos, numa tentativa de impedir o uso do local por pessoas envolvidas em atividades ilegais.
O cenário atual contrasta com o que muitos moradores dizem ter vivido durante décadas no bairro. “Eu moro aqui desde que nasci, né? Com 66 anos, nunca teve essa insegurança. Agora, a gente tem medo de sair de casa”, afirmou uma moradora.
A preocupação com a segurança pública tem gerado debates na comunidade sobre a necessidade de reforço no policiamento e ações preventivas para coibir os crimes recorrentes.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.
