Moradores denunciam onda de assaltos no bairro do Ipsep

Casal é assaltado por motoqueiro armado

No último domingo, por volta das 20h16, um casal foi assaltado enquanto caminhava pela rua Hélio Brandão, no bairro do IPSEP, Zona Sul do Recife. Segundo relatos, uma motocicleta se aproximou e o condutor, aparentemente armado, anunciou o assalto. As vítimas entregaram os pertences sem reagir: o celular do homem e dois livros que estavam na bolsa da mulher. O suspeito fugiu logo em seguida, deixando o casal em estado de choque.

Moradores relatam rotina de violência

Outros moradores da região relatam que episódios semelhantes têm sido cada vez mais comuns. “Fui assaltada três vezes. Levaram minhas panelas, meu liquidificador e até duas bicicletas do meu terraço”, contou a proprietária de um salão de beleza. “A gente vive sofrendo aqui. O celular da gente fica à mercê desses rapazes.”

Comerciantes também são alvo constante

Comerciantes do bairro afirmam estar entre os principais alvos da criminalidade. Uma empresária local relatou ter sido assaltada duas vezes pelo mesmo criminoso em um curto espaço de tempo. “Ele desceu da moto, mostrou a arma, apontou pra gente e levou os telefones. Foi muito rápido.”

Medo altera rotina dos moradores

O medo tem mudado a rotina dos moradores, que evitam sair de casa. “Vivo presa atrás das grades. Não posso sair com minha netinha. Se for sair, tenho que me benzer e olhar pros dois lados”, desabafou uma moradora, que preferiu não se identificar. “Todo dia tem assalto nessa área da Brandão. Todo dia.”

População cobra resposta das autoridades

Diante da escalada da violência, moradores e comerciantes pedem mais patrulhamento policial e medidas preventivas. A sensação de insegurança tem se agravado, e a população local cobra ações efetivas do poder público para conter os crimes e devolver a tranquilidade ao bairro.