Travesti é agredida com faca durante assalto em ônibus BRT no Recife

Uma travesti de 25 anos foi agredida com golpes de faca durante um assalto dentro de um ônibus do BRT que fazia a linha Camaragibe/Conde da Boa Vista, no Recife. A agressora (22), também travesti, estaria tentando furtar a vítima quando a atacou.

Vítima tirava cochilo no BRT

A agressora fazia parte de um trio suspeito de praticar crimes dentro do coletivo. Segundo o relato da vítima, ela foi atacada após acordar de um cochilo e perceber que sua bolsa estava sendo revirada.

Ao tentar impedir o furto, foi golpeada no rosto e na nuca. "Ela mexendo na minha bolsa, aí quando me acordei, me assustei, e ela começou, pegou a faca e começou a me faquear. Ela estava com dois homens", relatou a vítima.

Mesmo ferida, ela tentou resistir. "Eu não fiquei com medo, não. Só tentei segurar as minhas coisas, mas não consegui. Tentei me defender". No momento do ataque, havia poucos passageiros no ônibus.

Suspeita foi presa em flagrante com marcas de sangue

A Polícia Militar (PM) foi acionada e conseguiu localizar e prender a suspeita. Ela ainda estava com manchas de sangue da vítima quando foi abordada. "Até nela, o policial só reconheceu ela porque tinha sangue meu nela ainda", disse a vítima.

A agressora foi levada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi autuada em flagrante por tentativa de latrocínio. O celular levado ainda não foi recuperado. A suspeita passará por audiência de custódia.

