Quatro pessoas são vítimas de assalto em Boa Viagem enquanto trocavam pneu de carro

Três homens e uma mulher foram vítimas de um assalto na última segunda-feira (4), na rua Pedro Bérgamo, em Boa Viagem, enquanto trocavam o pneu de um carro.

O grupo foi surpreendido por dois suspeitos que chegaram em uma moto e anunciaram o assalto. Eles estavam armados e levaram diversos pertences das vítimas, além de dinheiro.

Como aconteceu?

Os três homens estavam ajudando uma mulher a trocar o pneu de um carro quando dois homens em uma moto chegaram ao local. Eles estavam armados e mandaram as vítimas ficarem com as mãos para o alto, anunciando o assalto.

O garupa desceu enquanto o motorista ficou dando cobertura durante toda a ação. Os suspeitos fugiram logo após recolher os seguintes pertences:

Dois celulares;

Aliança de ouro;

R$ 300.

O caso ainda segue sob investigação junto à Polícia Civil.

Moradores apontam que a onda de assaltos e furtos tem sido crescente no bairro, principalmente durante a noite.

"Depois das 17h eu não venho. Aqui não", contou uma cuidadora de idosos.

Em nota, a polícia civil afirma que não houve registro do caso e reforça a importância da realização dos Boletins de Ocorrência. Além disso, também apontam que vai ocorrer uma intensificação das rondas no bairro.

