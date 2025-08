Suspeito de tentativa de assalto é preso em menos de 12 horas após o crime

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Homem foi localizado no bairro de Afogados após ação conjunta da polícia com o Centro de Monitoramento de Tornozeleiras Eletrônicas

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu, na manhã desta quarta-feira (30), um homem suspeito de envolvimento em uma tentativa de assalto ocorrida horas antes.

Davidson Jorge Lídio da Silva foi localizado em sua residência, na rua Teresinha Lima, no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife.

A ação, segundo a corporação, contou com apoio do Centro de Monitoramento de Tornozeleiras Eletrônicas (CEMEP) e da equipe da penitenciária.

O suspeito foi encaminhado para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde permanece sob custódia.

Prisão ocorreu após diligências contínuas

De acordo com o delegado Sérgio Ricardo, que acompanhou a operação, a prisão foi resultado de diligências ininterruptas realizadas desde o momento do crime.

Davidson, que já possui antecedentes por tráfico de drogas e roubo, foi detido sem resistência e confessou espontaneamente a participação na tentativa de assalto.

O caso será tratado como flagrante, e o suspeito deve passar por audiência de custódia ainda nesta semana. A polícia informou que o objetivo da ação criminosa era a subtração de um veículo automotor.

Um dos suspeitos morreu após ser baleado

Durante a ocorrência, outro suspeito envolvido no crime foi baleado e socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, na Zona Norte da capital. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar e capturar outros possíveis envolvidos no crime.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

