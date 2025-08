Duplo homicídio choca Maranguape I: casal é assassinado brutalmente em banca de jogos de azar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Casal é assassinado em banca de jogos de azar em Paulista

Duas pessoas foram brutalmente assassinadas em uma banca de jogos de azar, em Maranguape I, Paulista.

As vítimas foram identificadas como Alexandro Anderson da Cruz Souza, um barbeiro de 33 anos, e Letícia Barbosa de Souza, de 34 anos, funcionária da banca. O casal estava junto há pouco mais de um ano.

Ocorrência

De acordo com testemunhas, os suspeitos chegaram ao local armados e em um veículo. Eles dispararam várias vezes contra as vítimas que, sem qualquer chance de defesa, pereceram. Intrigantemente, nada foi roubado das vítimas, levantando questões sobre o verdadeiro motivo por trás do crime.

Na cena do crime, a bicicleta de Alexandro foi encontrada em frente à banca de jogos de azar. Dentro de uma bolsa que estava na cesta da bicicleta, os peritos encontraram uma pistola com 12 munições.

"A bicicleta era do rapaz. Aí, provavelmente, a arma deve ser dele. Estava escondida dentro da bolsa", disse uma fonte não identificada. No entanto, a arma não tinha munição deflagrada.

Familiares das vítimas, fortemente abalados, pedem por justiça.

"A gente precisa ter uma resposta. Ela estava bem, estava super tranquila", afirma a comadre de Letícia Barbosa, que preferiu não se identificar.

Os corpos das vítimas foram recolhidos para o IML do Recife. A polícia civil, por enquanto, não forneceu detalhes do crime e ainda não informou qual poderia ter sido a motivação do duplo homicídio.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais