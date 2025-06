Dois homens são mortos após possível briga no Mercadão do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Segundo testemunhas, desentendimento antigo teria motivado o confronto com faca dentro de bar no interior do mercado. Polícia investiga o caso

*Com informações da TV Jornal

Uma possível briga entre dois homens terminou em tragédia no fim da manhã do sábado (21), no Bar dos Engenhos, no Mercadão do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife. As vítimas foram encontradas mortas dentro do estabelecimento.

De acordo com relatos de testemunhas ouvidas no local, um dos homens estava no bar consumindo bebida alcoólica desde as primeiras horas do dia. Quando o outro se aproximou, os dois teriam iniciado uma discussão que rapidamente evoluiu para uma troca de agressões.

Um deles estava armado com uma faca e teria atacado o outro - que, mesmo ferido, conseguiu tomar a arma e desferir golpes de volta. Ambos não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local.

Um dos homens era montador autônomo, natural do município de Ribeirão, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, e pai de uma bebê de apenas 5 meses de vida. Não há, por enquanto, informações sobre a segunda vítima.

NOTA DA POLÍCIA CIVIL

Em nota oficial, a Polícia Civil de Pernambuco confirmou que o caso está sendo investigado como duplo homicídio. De acordo com a corporação, as vítimas tinham 35 e 40 anos.