Idoso é assassinado dentro de casa em Enseada dos Corais, no Cabo de Santo Agostinho

Criminosos invadiram casa, trancaram filha da vítima num cômodo e executaram idoso com tiros. Fugiram com carro da jovem, encontrado na BR-101

*Com informações da TV Jornal

Um idoso identificado como Ayres Botrel, de 60 anos, caminhoneiro, foi assassinado a tiros dentro da própria casa, no bairro de Enseada dos Corais, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. O crime aconteceu na noite da última sexta-feira (20).

De acordo com informações da Polícia Civil e de familiares, dois homens invadiram a residência, trancaram a filha da vítima em um cômodo e atiraram seis vezes no rosto do caminhoneiro. Em seguida, os suspeitos fugiram levando a televisão da casa e o carro da filha do idoso.

O veículo foi localizado horas depois, abandonado às margens da BR-101, na saída para o bairro do Castelo.

A filha da vítima, que presenciou parte da ação criminosa, contou que, horas antes do crime, recebeu uma ligação de vídeo do pai pedindo que voltasse logo para casa, pois não queria ficar sozinho.

O velório ocorre neste domingo (22), no Cemitério Parque das Flores, no bairro de Tejipió, na Zona Oeste do Recife.

Segundo os familiares, Ayres Botrel vinha demonstrando nervosismo nos últimos dias. Casado e pai de uma filha, o idoso era descrito como um homem tranquilo, amoroso e muito querido pela comunidade onde morava há cerca de três anos.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que instaurou um inquérito para investigar o caso.

A corporação confirmou que a vítima foi encontrada sem vida e com marcas de disparos de arma de fogo. Até a última atualização desta matéria, ninguém havia sido preso.