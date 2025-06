Com R$ 7,9 bi de investimentos, Governo Raquel planeja dobrar aposta na Metropolitana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A governadora Raquel Lyra (PSD) tem buscado se fortalecer além do interior do Estado, com apoios na Região Metropolitana do Recife

O trabalho da governadora Raquel Lyra (PSD) na busca pelo apoio dos prefeitos ganhou contornos significativos também na Região Metropolitana, onde ela tem hoje a declarada preferência de 11 dos 14 administradores eleitos em 2024 – as exceções são os prefeitos Vinicius Labanca (PSB), de São Lourenço; Lula Cabral (Solidariedade), do Cabo e Carlos Santana (Republicanos), de Ipojuca, considerado, até agora, como independente.

Apesar disso, é nesta região onde os seus índices de intenções de voto são os mais baixos comparados com o seu provável adversário em 2026, o prefeito do Recife, João Campos. Nos meios políticos há sérias dúvidas sobre a possibilidade da governadora, diante da boa imagem de João Campos, se aproximar dele ou mesmo suplantá-lo no Grande Recife. O mesmo não se diz do interior onde as obras públicas ganham bem mais visibilidade e os prefeitos são mais influentes.

No entorno da governadora, no entanto, mesmo reconhecendo as dificuldades de hoje, aposta-se em algo mais promissor. Cita-se o fato do Governo estar investindo R$ 7.9 bilhões em obras e serviços nessa região que agrega 44% da população pernambucana – 53% do que está sendo investindo em todo o estado até dezembro de 2026 – e que é questão de tempo o reconhecimento público a este trabalho.

“As pessoas às vezes acham estranho que tudo que está sendo feito ainda não esteja sendo creditado ao Governo mas temos certeza de que as entregas a partir de agora serão tão substantivas e numerosas que terão um enorme impacto na população”- afirma o secretário da Casa Civil, Túlio Vilaça, considerado um dos braços fortes da administração estadual.

Arco Metropolitano e outras estradas essenciais

Acostumado a acompanhar Raquel em agendas em Brasília e no interior do estado – passam por ele os atendimentos aos prefeitos – o secretário tem em seu computador e no celular informações sobre tudo que está sendo realizado e um sistema de acompanhamento online de todas as obras desde as estradas às que estão sendo feitas no Hospital da Restauração.

E no que, efetivamente, se aposta para mudar o quadro atual? Ele enumera os corredores norte-sul e leste-oeste do BRT e do restante do transporte público metropolitano que agregam obras importantes como a PE-15 com suas pistas concluídas faltando apenas a parte de ciclovias e ajardinamento; a Pan Nordestina; a estrada de Aldeia, em fase final de licitação; a PE-60 que dá acesso às praias do litoral sul; a PE-14, em Igarassu; a PE -17 chamada estrada da Muribeca, em Jaboatão, já concluída; a PE-05 que liga Itapissuma a Itamaracá, a triplicação da 232 na entrada do Recife, com ciclovias e passarela sendo concluídas.

“Fora o Arco Metropolitano que vai ser, sem dúvida a maior obra viária da Metropolitana com impactos em todo o estado”, adianta.

ETE Cabanga trata 50% do esgoto da capital

Nas contas de Túlio há ainda a Estação de Tratamento de Água da ETE Cabanga, inaugurada recentemente pela Compesa, e que está tratando 50% dos esgotos do Recife antes despejados nos canais subjacentes.

“Essa obra é a mais importante que o estado já fez na área ambiental. O impacto foi tanto – diz – que os peixes estão voltando à bacia do Pina e o odor fétido praticamente desapareceu como depõe a população local. Antes dela diariamente eram despejados 1 tonelada e meia de matéria orgânica na bacia do Pina. Um verdadeiro absurdo”.

Ele cita ainda a obra de saneamento básico da Vila de Porto de Galinhas iniciada há mais de 20 anos, na gestão Jarbas Vasconcelos, e que ficará pronta no ano que vem. Em seguida fala dos R$ 290 milhões sendo investidos em obras de encostas nos morros da RMR entre elas a de Jardim Monte Verde, a recuperação dos Mercados Públicos (cinco só em Jaboatão) incluindo o da Caldeirada, de Itapissuma, as barragens dos Engenhos Maranhão e Pereira em Ipojuca e Moreno que vão dar sustentação hídrica ao Porto de Suape.

Recuperação de prédios históricos

"Há que se destacar também – afirma - a reconstrução da Igreja do Morro da Conceição em tempo recorde, a recuperação do Cinema São Luís e de prédios históricos como o liceu de Artes e Ofícios, o prédio do Diário de Pernambuco e a Fábrica da Tacaruna”.

Na área social estão, segundo ele, 57 creches – 10 delas do Recife – que estão começando a ser construídas; as 5 mil famílias beneficiadas pelo programa Entrada Garantida com o estado pagando R$ 20 mil de entrada para que elas consigam o financiamento dos imóveis, e no qual estão sendo investidos R$ 100 milhões; as 21.928 mães carentes assistidas no Grande Recife pelo programa Mães de Pernambuco; as 15 cozinhas comunitárias feitas em convênio com as prefeituras para servir refeições gratuitas à população altamente vulnerável, as 37 escolas em tempo integral instaladas e a climatização de todas as escolas estaduais até o final deste ano.

Engorda das praias

Por fim, ele enumera a engorda das praias desde Jaboatão, que precisa de manutenção, até Itamaracá. “Este é um programa de grande envergadura e que atinge todo o Grande Recife. O projeto está sendo atualizado para que se dê início à captação dos recursos necessários, por volta de R$ 1 bilhão, e fazer a licitação”.

Túlio afirma que o Governo aguarda a aprovação na Assembleia dos novos empréstimos para que se dê andamento a grandes projetos como o Arco Metropolitano e a continuidade da duplicação da 232: “pode-se ver por tudo que falamos aqui que o Governo Raquel tem projetos e obras, algumas já entregues ou em via de conclusão, para fazer face aos empréstimos já autorizados e que a governadora pode avançar mais ainda. Aqui o que não falta é trabalho”.

A visão dos deputados

Na Assembleia, onde o clima de 2026 está instalado, as opiniões são conflitantes sobre a possibilidade de Raquel deslanchar na Região Metropolitana.

O deputado estadual Renato Antunes que foi vereador do Recife e é um dos parlamentares com maior representação na RMR entre os apoiadores de Raquel afirmou a este blog que “a governadora tem avançado em agendas que impactam a o Grande Recife e isso vai ser reconhecido cada vez mais. Alguns gargalos históricos como os investimentos em áreas de morros e encostas, a segurança hídrica com a recuperação dos atuais mananciais e a construção de novos, o destravamento de obras abandonadas pelo PSB como o terminal de Igarassu, uma politica educacional consistente e a restauração de prédios históricos são exemplos disso. A população já começa a perceber esses resultados e o fará cada vez mais”.

Já um dos líderes da Oposição na Assembleia, o deputado Waldemar Borges, diz que tem uma visão própria sobre o fato do prefeito João Campos ter o apoio que tem no Grande Recife e Raquel ainda não ter conseguido chegar perto dele: “acho que nessa região chega com mais força o contraste entre a gestão ágil e com muitas entregas de João e a de Raquel que, por enfrentar dificuldades políticas e gerenciais, é o oposto”.

Waldemar é relator do projeto de empréstimo de R$ 1.5 bi solicitado por Raquel à Alepe e mantido em banho-maria. Ele acha que a Assembleia já autorizou empréstimos no valor total de R$ 9.2 bi e que não há pressa para ir além disso. Quem viver, verá.