Morre Sena, chimpanzé que marcou gerações no Parque Dois Irmãos

Morador mais antigo do Parque Estadual Dois Irmãos, o chimpanzé Sena faleceu na manhã deste sábado (21), segundo comunicado oficial. Sena completaria 68 anos em agosto deste ano, considerado um marco notável para a espécie.

A expectativa média de vida de um chimpanzé gira em torno de 40 a 50 anos, sendo casos acima de 60 anos considerados raríssimos em cativeiro. O chimpanzé marcou gerações marcou gerações e se tornou símbolo de afeto, resistência e conexão entre pessoas e animais em Pernambuco.

Segundo o Parque Dois Irmãos, Sena foi acolhido em 1972, após ter vivido em um circo. "Sua trajetória foi acompanhada de perto por profissionais que se dedicaram diariamente ao seu bem-estar. Ao longo de 53 anos, Sena tornou-se um verdadeiro embaixador da educação ambiental, despertando em milhares de visitantes o respeito e o carinho pelos animais silvestres", afirma o comunicado.

Estado de saúde

Em maio deste ano, Sena passou por um procedimento clínico de alta complexidade. Durante o atendimento, foram diagnosticadas condições de saúde típicas da idade avançada. Desde então, recebeu acompanhamento intensivo com foco em cuidados paliativos, visando garantir conforto e qualidade de vida em seus últimos meses.

"O legado de Sena transcende a sua história individual. Seu olhar expressivo e sua personalidade carismática tocaram o coração de gerações, fazendo dele parte integrante da memória afetiva de Pernambuco. Ele seguirá vivo na lembrança de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e aprender com ele", informou o Parque.

A gestora do Parque Dois Irmãos, Sávia Florêncio, afirmou que todos os protocolos necessários estão sendo seguidos após o falecimento do animal. “Ele tem uma representatividade muito forte para todos nós. Estamos em luto, mas faremos uma homenagem bem representativa, com certeza, ao nosso querido Sena”, declarou.