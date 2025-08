Irmãos de 14 e 15 anos são alvejados dentro de casa; mais novo faleceu no local

Dois adolescentes, irmãos de 14 e 15 anos, foram surpreendidos quando um invasor entrou na residência da família e começou a disparar contra eles. O mais velho conseguiu se esconder, mas o mais jovem faleceu no local.

De acordo com os relatos da família, o atirador invadiu a casa e efetuou os disparos contra a dupla sem que tenha havido nenhuma provocação. A identidade do atirador permanece um mistério, já que a única testemunha sobrevivente foi incapaz de identificá-lo devido à escuridão do ambiente.

Menor tinha histórico de envolvimento com drogas



Em entrevista à TV Jornal, a mãe das vítimas contou que seu filho falecido estava envolvido com drogas, mas insiste que isso não justifica o ato violento que resultou em sua morte.

"O único erro que meu filho cometeu foi se envolver com drogas. Não acredito que tenha sido acerto de contas, mas sim inveja". De acordo com ela, seus filhos são muito queridos em sua comunidade, mas ela suspeita que existam pessoas que não gostavam deles.

No momento do ataque, a mulher estava na delegacia com um terceiro filho, também menor de idade, que havia sido detido recentemente por porte de drogas.