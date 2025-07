Câmeras registram assalto em farmácia na Avenida Beberibe, no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Criminoso agiu rapidamente e atacou clientes e transeuntes em plena luz do dia no bairro de Água Fria

Um assalto registrado por câmeras de segurança em uma farmácia localizada na Avenida Beberibe, no bairro de Água Fria, Zona Norte do Recife, tem gerado forte repercussão nas redes sociais. O crime ocorreu em plena luz do dia e mostra a agilidade com que o suspeito agiu.

Nas imagens, é possível ver um homem de camisa preta e boné entrando discretamente no estabelecimento. Ele permanece em um canto observando a movimentação dos clientes. Quando uma mulher se dirige à porta para sair da farmácia, o suspeito a surpreende, puxando sua bolsa de forma repentina.

Em seguida, o criminoso deixa o local e ataca novamente. Na calçada, ele aborda um casal em uma motocicleta e também puxa a bolsa da mulher, que estava sobre o veículo. Após os dois ataques, o homem foge rapidamente. Toda a ação durou menos de 30 segundos.

Moradores relatam medo e aumento da criminalidade

A comunidade de Água Fria expressa preocupação com o aumento da violência na região, especialmente nas imediações da Avenida Beberibe, onde há intensa movimentação de pedestres e comércios.

Moradores e comerciantes preferiram não gravar entrevistas, mas relataram, de forma anônima, que assaltos semelhantes têm ocorrido com frequência, principalmente em horários de grande circulação. O receio de represálias tem dificultado denúncias mais formais.

Investigação deve ser conduzida pelas autoridades

Até o momento, não há confirmação sobre a identidade ou paradeiro do suspeito. A Polícia Civil de Pernambuco ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso. A expectativa da comunidade é de que ações mais efetivas sejam adotadas para coibir os crimes na região.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.