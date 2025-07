Homem tem carro e ferramentas de trabalho roubados durante serviço na Zona Oeste do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na rua Cordislândia, no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife, um montador de móveis foi surpreendido por dois homens armados enquanto prestava um serviço em uma residência da região.

Durante a abordagem, o trabalhador, que mora em Timbi, em Camaragibe, teve seu carro e todas as ferramentas de trabalho levados. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança e durou apenas alguns minutos.

Abordagem ocorreu de forma rápida e inesperada

Segundo relato da vítima, a dupla chegou de forma repentina. “Eles apareceram de repente”, contou o montador. “Um ficou encostado no carro enquanto o outro me abordou com a pistola na mão. Eles pediram a chave do carro e meu celular.”

Sem tempo para reação, o trabalhador entregou os pertences. No porta-malas do veículo estavam armazenadas suas ferramentas profissionais, entre elas uma curadeira, parafusadeira, martelo e alicate — itens essenciais para sua atividade.

Prejuízo profissional e pessoal

Além de enfrentar o susto da abordagem, o montador calcula o prejuízo material. “Girou em torno de mil reais nesse saldo de ferramentas”, estimou.

O carro levado pelos criminosos, um HB20 branco, modelo sedã, de placas PDY5972, era utilizado tanto para o trabalho quanto para deslocamentos pessoais.

A vítima fez um apelo à população: caso alguém encontre o veículo estacionado ou abandonado, deve informar imediatamente à polícia pelo número 190.

Caso está sob investigação

A ocorrência foi registrada na Delegacia do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, e a Polícia Civil informou que está apurando o caso. Ainda não há informações sobre a identificação ou prisão dos suspeitos.

O roubo representa não apenas um abalo emocional, mas também um impacto direto na fonte de renda do trabalhador. A expectativa é de que o carro e as ferramentas possam ser recuperados, possibilitando a retomada das atividades profissionais.

