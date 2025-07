Operação intercepta 21 kg de maconha em terminal rodoviário do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Suspeito foi preso em flagrante ao desembarcar com a droga após viagem do sertão pernambucano

Uma operação conduzida por forças policiais resultou na apreensão de aproximadamente 21kg de maconha no terminal rodoviário do Recife. A ação contou com trabalho prévio de inteligência e vigilância, após informações indicarem que o transporte da droga seria feito em um ônibus interestadual vindo do sertão pernambucano.

Com base em descrições do suspeito e do coletivo utilizado no transporte, os agentes montaram um ponto de observação estratégico para garantir uma abordagem segura, sem riscos ao público presente na área.

Maconha estava em caixa de papelão

Ao desembarcar, o suspeito carregava uma caixa de papelão onde estavam escondidos 11 tabletes de maconha, totalizando cerca de 21 quilos da substância. A droga foi imediatamente apreendida, e o homem recebeu voz de prisão em flagrante no local.

Após a detenção, ele foi levado à sede da Polícia Federal no Recife, onde foi autuado por tráfico de entorpecentes.

Custódia e encaminhamento ao presídio

O suspeito passou por exame de corpo de delito e compareceu a uma audiência de custódia. A Justiça confirmou a prisão preventiva, e ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Resumo da operação:

Suspeito identificado e preso em flagrante;

21 quilos de maconha apreendidos;

Droga estava escondida em 11 tabletes;

Prisão preventiva confirmada em audiência de custódia.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

Saiba como se inscrever na newsletter JC