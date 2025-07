Insegurança em Olinda: motociclistas de app relatam assaltos e agressões constantes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Criminosos armados atacam condutor e passageira em plena luz do dia; moradores cobram policiamento e medidas urgentes

Um motociclista por aplicativo e sua passageira foram assaltados de forma violenta na Avenida Pan Nordestina, no bairro de Guadalupe, em Olinda. A ação, registrada em plena luz do dia, aumentou a sensação de insegurança na região, principalmente entre quem depende do transporte por aplicativo para trabalhar.

Segundo relatos, dois homens armados abordaram o condutor e a passageira, exigindo pertences pessoais e a moto. Durante a abordagem, os criminosos agiram com violência: um deles chegou a ameaçar a passageira com uma arma, enquanto o outro deu um chute no motociclista.

“Na hora, eu pensei que fosse alguém conhecido. Quando olhei, já estava com uma metralhadora na minha cara”, contou a vítima, que preferiu não se identificar.

Além da motocicleta modelo Brós, foram levados celulares, documentos e outros itens. Apenas o capacete da passageira foi deixado para trás. O caso foi registrado na Delegacia do Varadouro.

Insatisfação com a resposta policial

O motociclista demonstrou frustração com a demora no atendimento policial. Ele afirmou que, mesmo tendo levado informações sobre a localização dos suspeitos, não teve uma resposta imediata.

“Você presta queixa, leva a localização dos caras, e eles dizem que tem que esperar sua vez no B.O. Se tiver mil na frente, tem que esperar os mil. Isso é revoltante”, desabafou.

Moradores cobram segurança

Moradores do bairro relatam que casos como esse têm se tornado cada vez mais comuns. Assaltos, arrombamentos e agressões ocorrem com frequência, segundo relatos de comerciantes locais.

Um borracheiro da área afirmou que a insegurança é diária: “Todo mundo aqui já foi assaltado ou conhece alguém que foi. A polícia passa pouco, e os bandidos aproveitam.”

A comunidade pede ações urgentes das autoridades para reforçar a segurança e garantir o direito de ir e vir de quem vive e trabalha na região.



Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais