Motorista por aplicativo é assaltado e tem carro roubado em Jardim Paulista Baixo; câmeras de segurança filmara a ação

Um homem, de 56 anos, foi vítima de assalto na manhã desta segunda-feira (29), no bairro de Jardim Paulista Baixo, em Paulista.

O motorista por aplicativo estava aguardando uma corrida no momento que foi surpreendido pela chegada de dois suspeitos que anunciaram o assalto.

Os homens estavam armados e o motorista foi obrigado a sair do veículo, mesmo assim, ele reagiu.

"Ele apontava a arma e dizia que já tinha perdido. Aquele mesmo linguajar de sempre de bandido 'perdeu'. Aí foi nessa hora que o sangue ferveu e eu tentei pegar algo nele, o braço e tal", contou o motorista.

O carro estava ligado, então ele tentou desligar e jogar a chave em alguma direção, para dificultar a ação dos suspeitos, mas o suspeito conseguiu se desvencilhar e a chave caiu de volta no banco.

"Quando a ficha cai a gente fica com esse pensamento, 'poxa agi errado'. Mas o emocional da gente vai lá em cima, porque você trabalha tanto".

A vítima entrou em luta corporal novamente e levou uma coronhada, que precisou de quatro pontos. O carro foi abandonado no bairro da Iputinga, no Recife, cerca de 13km do local do assalto.

O motorista acredita que uma câmera instalada no interior do carro pode ter motivado os suspeitos a deixarem o veículo.

"Eles sentiram que aquelas filmagens poderiam estar sendo guardadas na nuvem, e mais o rastreamento, porque a proteção veicular agiu muito rápido".

O boletim de ocorrência foi registrado e as investigações para descobrir a autoria já estão em andamento.

