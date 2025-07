Suspeito é preso após arrombar e invadir agência bancária em Boa Viagem; ele foi detido pela mesma razão no fim de semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um homem, de 34 anos, foi preso por invadir uma agência bancária na madrugada desta quarta-feira (30), na Avenida Domingos Ferreira, em Boa Viagem.

O suspeito foi detido no final de semana por invadir uma outra agência, de outro banco, mas foi solto no mesmo dia após audiência de custódia. As duas agências ficam na mesma avenida.

Nesta segunda invasão o criminoso conseguiu roubar objetos da agência, diferente da primeira ação.

De acordo coma polícia, ele quebrou a porta principal e entrou, revirando vários objetos. A polícia militar foi acionada e realizou a prisão do suspeito, que já teve passagens pela polícia e atualmente vive em situação de rua.

Ele conseguiu retirar um notebook, uma calculadora e produtos de higiene pessoal dos funcionários Equipes de criminalística investigaram o local do crime.

A agência possui diversos dispositivos de segurança, como grades altas e cercas elétricas, mas mesmo assim o suspeito acessou o local.

Na primeira investida, um alarme disparou e foi acionado um dispositivo que expele bastante fumaça. Moradores chamaram a polícia e uma equipe do 19º batalhão montaram uma grande operação, pois acreditavam se tratar de uma quadrilha armada.

O suspeito foi levado à delegacia e passou por audiência de custódia, com isso a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

