Vídeo revela momento de tentativa de assalto à cantora Michelle Mello no Recife e ajuda nas investigações

Um novo vídeo gravado por um motorista no trânsito da Rua Imperial, no bairro de São José, área central do Recife, pode ajudar nas investigações sobre a tentativa de assalto à cantora Michelle Mello. A abordagem ocorreu quando a artista se deslocava para São Lourenço da Mata, onde faria um show.

A filmagem mostra o momento em que dois homens se aproximam do carro da cantora em um semáforo, próximo à Avenida Sul.

Relato do motorista que testemunhou a cena

O autor do vídeo também presenciou a ação. “Eu estava parado no sinal, e o carro de Michelle estava do meu lado. Chegaram dois rapazes pedindo dinheiro. Em seguida, um deles puxou uma arma e apontou para o carro dela”, contou o motorista.

Cantora relata pânico durante abordagem

Após o ocorrido, Michelle Mello gravou um vídeo nas redes sociais para relatar o susto. “Pararam e bateram no vidro do meu carro. Outra pessoa bateu com a arma. Eu desmaiei literalmente”, disse a artista, ainda abalada.

Região é conhecida por alto índice de criminalidade

A Rua Imperial é uma área de grande circulação de pessoas e veículos, com presença de indústrias, comércios e residências. Moradores e trabalhadores da região relatam que situações como essa são frequentes.

Daniel, que trabalha nas proximidades, afirmou: “Isso é só mais um dos muitos casos que acontecem por aqui. Eu mesmo já sofri uma tentativa, felizmente não fui assaltado.” Ele também criticou a proximidade do local com prédios de segurança pública. “É uma vergonha. O pessoal tá aterrorizando aqui.”

Comerciantes e moradores cobram ações

Wagner, proprietário de uma empresa na área, confirma que as abordagens criminosas se repetem com frequência, principalmente contra motociclistas. “Infelizmente, isso aqui virou rotina”, lamenta.

Mesmo com ações pontuais das autoridades, como uma recente reunião com o major do 16º Batalhão e a prisão de um homem armado com faca e celulares roubados no fim de semana, a sensação de insegurança continua entre quem vive e trabalha na região.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais