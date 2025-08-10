Primeiro 'eliminado' da Dança dos Famosos 2025: saiba quem deixou o quadro do Domingão com Huck
A Dança dos Famosos 2025 estreou neste domingo, 10 de agosto, e já teve a primeira baixa. Saiba quem deixou o quadro do Domingão com Huck
Clique aqui e escute a matéria
É oficial! MC Livinho foi o primeiro participante a deixar a Dança dos Famosos 2025. O cantor deixou o programa oficialmente na quarta-feira (6), porque ainda sente fortes dores devido à perfuração no pulmão e será necessário ficar em repouso para se recuperar completamente.
O artista até esteve no palco do programa durante a apresentação dos novos participantes do quadro, mas sofreu um acidente de moto no final de julho, que necessitou ficar internado na UTI do hospital.
Nas redes sociais, ele deu detalhes do que aconteceu. "Estava indo cumprir um compromisso hoje. Por falta de prudência de um motorista no trânsito, fui derrubado. Depois, ele me ajudou. Deitei na calçada e comecei a cuspir sangue. Chegou o bombeiro, prestaram socorro, chegou a ambulância e me trouxe para o hospital", relatou Livinho.
MC Livinho já tem substituto
Neste domingo (10), dia da estreia da Dança dos Famosos, o ator Lucas Leto, o Sardinha na novela Vale Tudo, foi confirmado como substituto do cantor.
A revelação do novo participante aconteceu na noite deste domingo, durante o programa. "Vou me dedicar muito. Vou com tudo! Vou tentar passar um pouco da minha alegria e da minha felicidade de estar fazendo arte. Prometo ser o melhor dançarino que eu puder ser, porque essa é uma oportunidade única", disse ele.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Livinho atualiza estado de saúde
Direto de casa, em repouso, Livinho conversou com o apresentador Luciano Huck e atualizou seu estado de saúde ao público.
“Quando eu estou me recuperando das dores, eu acabo fazendo algumas atividades de casa. Aí, no outro dia, a dor vem muito forte. Eu vou, recupero com a fisio, não faço nada, no outro dia eu estou bem. Aí eu vou fazer umas atividades, volta a dor. Então, agora, eu estou só sombra e água fresca”, detalhou o cantor.
Luciano Huck aproveitou o momento para convidar Livinho a retornar à competição no próximo ano: “Se você quiser, ano que vem já está convidado para a Dança dos Famosos. Se Deus quiser, ano que vem você vai estar com a gente.”
Primeiro dia da Dança dos Famosos 2025
O quadro do Domingão estreou neste domingo (10), em clima de festa, celebrando os 40 anos do Axé Music, com apresentações especiais e sem eliminação. A primeira eliminação da temporada está marcada para o dia 31 de agosto.
Até lá, os participantes poderão se apresentar e conquistar o público e os jurados. O elenco desta temporada conta com Rodrigo Faro, Wanessa Camargo, Allan Souza Lima, Tereza Seiblitz e Silvero Pereira.