Dança dos Famosos: Primeiras apresentações acontecem neste domingo (10); confira!

A primeira apresentação em grupos celebra a história do Axé Music com Olodum e revela ator substituindo MC Livinho no reality de dança.

Neste domingo (10), o Domingão com Huck traz a primeira apresentação da Dança dos Famosos em grupos, celebrando os 40 anos do Axé Music. O palco vai ganhar vida com o som da banda Olodum, acompanhado por intérpretes como Alinne Rosa e Carla Cristina.

Com um repertório que homenageia a energia e o ritmo da música baiana, o grupo é embalado pelas batidas do Olodum e interpretado por grandes vozes nacionais.

A iniciativa une música, dança e cultura em um espetáculo vibrante para os telespectadores.

Em meio à festa, a atenção estará também voltada para Lucas Leto, que assume a vaga deixada por MC Livinho. O cantor precisou se afastar para cuidar da saúde após um acidente grave e dores nos ensaios.

O ator, conhecido por seu papel em Vale Tudo, fará sua estreia oficial no programa, enfrentando o desafio de conquistar o público e os jurados.

Novidades na equipe de jurados

A temporada também traz novidades na equipe de jurados. Milton Cunha estreia como jurado artístico fixo, trazendo sua vasta experiência em dança e samba para a bancada, que conta ainda com os renomados coreógrafos Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha.

A atriz Deborah Secco é a jurada convidada da estreia, completando o time.

Que horas começa a Dança dos Famosos?

A previsão de estreia da Dança dos Famosos 2025 está marcada para 14h20 deste domingo (10), na TV Globo, horário de início do Domingão com Huck.