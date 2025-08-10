fechar
4 cores de esmalte luxuosos que valorizam qualquer mão de forma sofisticada

Descubra cores de esmaltes luxuosos que transformam e valorizam qualquer mão, trazendo elegância, sofisticação e estilo para suas produções.

Por Eduarda Barreto Publicado em 10/08/2025 às 12:00
Imagem de unhas com esmalte pérola.
Imagem de unhas com esmalte pérola. - Imagem criada por Inteligência Artificial.

As mãos são um dos nossos cartões de visita e, quando bem cuidadas, transmitem estilo, personalidade e confiança.

Mais do que um simples detalhe, a cor do esmalte pode transformar completamente o visual, elevando-o para um nível de sofisticação digno de um look de passarela.

Entre as inúmeras opções disponíveis, algumas tonalidades se destacam por sua elegância atemporal e pela capacidade de valorizar qualquer tom de pele.

Selecionamos quatro cores de esmaltes que têm um ar luxuoso e refinado, perfeitas para quem quer transmitir classe em qualquer ocasião.

4 cores de esmalte atemporais e versáteis

1. Verde oliva

O verde oliva é um tom fechado, levemente acinzentado, que combina a sobriedade dos neutros com a personalidade dos tons terrosos.

Essa cor remete à elegância natural e é bastante associada a peças de alfaiataria e acessórios sofisticados. Nas unhas, transmite um ar moderno, mas sem excessos, sendo perfeito para quem deseja inovar de forma discreta.

LEIA TAMBÉM: 5 cores de esmalte elegantes que estão em alta para o inverno

Pode ser combinado com looks neutros para destacar as mãos ou harmonizado com peças em tons quentes, como mostarda e terracota.

  • Ocasiões ideais: reuniões de trabalho, jantares formais e eventos culturais, como exposições de arte.

2. Pérola

O esmalte pérola, com seu brilho sutil e fundo claro, é um clássico que nunca sai de moda. Sua aparência luminosa reflete a luz de maneira suave, criando um efeito de unhas polidas e bem cuidadas.

É uma escolha frequente em produções minimalistas, noivas e eventos formais, mas também funciona muito bem no dia a dia para quem gosta de elegância discreta.

Além disso, por ser um tom claro e neutro, o pérola valoriza todos os tons de pele e dá a sensação de unhas alongadas.

  • Ocasiões ideais: casamentos, reuniões sociais diurnas, entrevistas de emprego e encontros familiares.

3. Marrom chocolate

O marrom chocolate é profundo, aconchegante e sofisticado. Ele transmite calor e maturidade, sendo uma excelente alternativa para quem deseja fugir dos esmaltes pretos ou vermelhos tradicionais, mas ainda assim manter uma presença marcante.

O tom combina especialmente bem com acessórios dourados e roupas em tons neutros ou terrosos.

LEIA TAMBÉM: 5 cores de esmalte elegantes que toda mulher deveria ter

Por sua profundidade, também ajuda a criar contraste com peles mais claras e a complementar tons médios e escuros de forma harmoniosa.

  • Ocasiões ideais: coquetéis, encontros noturnos, eventos de outono/inverno e almoços formais.

4. Vermelho bordô

O vermelho bordô é a versão mais intensa e elegante dos vermelhos tradicionais. Misturando nuances de vinho e cereja escura, esse tom é sinônimo de sofisticação atemporal.

Nas unhas, ele carrega uma aura de confiança e presença, sendo ideal para ocasiões especiais, encontros ou eventos sociais.

Seu acabamento pode variar do cremoso ao cintilante, permitindo adaptações para diferentes estilos, mas sempre mantendo um ar refinado.

  • Ocasiões ideais: festas sofisticadas, jantares românticos, formaturas e eventos noturnos elegantes.

