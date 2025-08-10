4 cores de esmalte luxuosos que valorizam qualquer mão de forma sofisticada

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Descubra cores de esmaltes luxuosos que transformam e valorizam qualquer mão, trazendo elegância, sofisticação e estilo para suas produções.

Clique aqui e escute a matéria

As mãos são um dos nossos cartões de visita e, quando bem cuidadas, transmitem estilo, personalidade e confiança.

Mais do que um simples detalhe, a cor do esmalte pode transformar completamente o visual, elevando-o para um nível de sofisticação digno de um look de passarela.

Entre as inúmeras opções disponíveis, algumas tonalidades se destacam por sua elegância atemporal e pela capacidade de valorizar qualquer tom de pele.

Selecionamos quatro cores de esmaltes que têm um ar luxuoso e refinado, perfeitas para quem quer transmitir classe em qualquer ocasião.

4 cores de esmalte atemporais e versáteis

1. Verde oliva

O verde oliva é um tom fechado, levemente acinzentado, que combina a sobriedade dos neutros com a personalidade dos tons terrosos.

Essa cor remete à elegância natural e é bastante associada a peças de alfaiataria e acessórios sofisticados. Nas unhas, transmite um ar moderno, mas sem excessos, sendo perfeito para quem deseja inovar de forma discreta.

LEIA TAMBÉM: 5 cores de esmalte elegantes que estão em alta para o inverno

Pode ser combinado com looks neutros para destacar as mãos ou harmonizado com peças em tons quentes, como mostarda e terracota.

Ocasiões ideais: reuniões de trabalho, jantares formais e eventos culturais, como exposições de arte.

2. Pérola

O esmalte pérola, com seu brilho sutil e fundo claro, é um clássico que nunca sai de moda. Sua aparência luminosa reflete a luz de maneira suave, criando um efeito de unhas polidas e bem cuidadas.

É uma escolha frequente em produções minimalistas, noivas e eventos formais, mas também funciona muito bem no dia a dia para quem gosta de elegância discreta.

Além disso, por ser um tom claro e neutro, o pérola valoriza todos os tons de pele e dá a sensação de unhas alongadas.

Ocasiões ideais: casamentos, reuniões sociais diurnas, entrevistas de emprego e encontros familiares.

3. Marrom chocolate

O marrom chocolate é profundo, aconchegante e sofisticado. Ele transmite calor e maturidade, sendo uma excelente alternativa para quem deseja fugir dos esmaltes pretos ou vermelhos tradicionais, mas ainda assim manter uma presença marcante.

O tom combina especialmente bem com acessórios dourados e roupas em tons neutros ou terrosos.

LEIA TAMBÉM: 5 cores de esmalte elegantes que toda mulher deveria ter

Por sua profundidade, também ajuda a criar contraste com peles mais claras e a complementar tons médios e escuros de forma harmoniosa.

Ocasiões ideais: coquetéis, encontros noturnos, eventos de outono/inverno e almoços formais.

4. Vermelho bordô

O vermelho bordô é a versão mais intensa e elegante dos vermelhos tradicionais. Misturando nuances de vinho e cereja escura, esse tom é sinônimo de sofisticação atemporal.

Nas unhas, ele carrega uma aura de confiança e presença, sendo ideal para ocasiões especiais, encontros ou eventos sociais.

Seu acabamento pode variar do cremoso ao cintilante, permitindo adaptações para diferentes estilos, mas sempre mantendo um ar refinado.

Ocasiões ideais: festas sofisticadas, jantares românticos, formaturas e eventos noturnos elegantes.



VEJA TAMBÉM: Seu cabelo está ressecado? Então veja 5 benefícios da babosa!

