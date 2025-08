5 cores de esmalte elegantes que toda mulher deveria ter

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Conheça as cores de esmalte que toda mulher precisa ter para arrasar em qualquer ocasião com unhas sofisticadas, modernas e cheias de personalidade.

Clique aqui e escute a matéria

Quando o assunto é beleza e estilo, as unhas bem cuidadas são como um cartão de visitas. Elas revelam personalidade, atenção aos detalhes e bom gosto.

Com a rotina corrida do dia a dia, ter uma paleta coringa de esmaltes elegantes à disposição é uma excelente estratégia para manter as unhas sempre bonitas e sofisticadas, sem esforço.

Por isso, reunimos 5 cores de esmalte que toda mulher precisa ter no nécessaire, tonalidades atemporais, versáteis e que se adaptam a diferentes ocasiões, looks e estações do ano.

5 tonalidades elegantes de esmalte que toda mulher precisa ter em casa

1. Vermelho cereja

O vermelho é um clássico absoluto, mas o vermelho cereja se destaca por trazer um tom mais fechado e elegante, com um fundo levemente rosado.

Essa cor transita com facilidade entre o sensual e o sofisticado, funcionando bem tanto em eventos formais quanto em looks casuais mais ousados.

LEIA TAMBÉM: 7 dicas de ouro para ter cabelos mais saudáveis em 2025

Por que ter?

Combina com todos os tons de pele;

É marcante sem ser exagerado;

Dá um ar de confiança e atitude.

Quando usar: Perfeito para jantares, festas, reuniões importantes ou qualquer ocasião em que você queira se sentir poderosa e feminina.

2. Marrom

Nos últimos anos, o marrom conquistou seu lugar entre os tons elegantes para as unhas. Em versões mais quentes, frias ou acinzentadas, ele transmite seriedade e modernidade ao mesmo tempo. É uma cor discreta, mas com presença.

Por que ter?

Alternativa ao nude para quem quer algo mais marcante;

Super chique e alinhado com as tendências de cores terrosas;

Combina com looks de trabalho, moda outono/inverno e maquiagem mais sóbria.

Quando usar: Ideal para o dia a dia no escritório ou eventos em que você quer transmitir uma imagem mais profissional e elegante.

3. Preto clássico

O esmalte preto deixou de ser associado apenas a estilos alternativos e hoje é símbolo de sofisticação e modernidade.

Quando bem aplicado, com acabamento brilhante ou fosco, transmite uma elegância minimalista e poderosa.

Por que ter?

Combina com tudo;

Dá um toque moderno ao visual;

É ideal para unhas mais curtas, criando contraste e destaque.

LEIA TAMBÉM: 4 cores de esmalte que são tendência para o inverno

Quando usar: De festas noturnas a produções mais fashionistas, o preto é perfeito para quem quer uma unha impactante e com personalidade.

4. Branco renda

O branco renda é aquele tom clássico, leve e quase transparente, muito usado em francesinhas ou esmaltações discretas.

É a escolha certa para quem busca elegância clean, é discreto, mas deixa as unhas com aspecto bem cuidado e refinado.

Por que ter?

Nunca sai de moda;

Ideal para ambientes formais ou entrevistas de emprego;

Combina com todos os estilos e roupas.

Quando usar: Em casamentos, eventos sociais formais, ocasiões religiosas ou em momentos que pedem um toque de pureza e delicadeza.

5. Nude

Se existe um esmalte que toda mulher deveria ter, é o nude. Disponível em uma variedade de subtons (rosado, caramelo, acinzentado, pêssego), o nude alonga visualmente os dedos, combina com absolutamente tudo e nunca erra.

Por que ter?

Combina com qualquer look;

Transmite elegância e discrição;

Fácil de manter, mesmo com pequenas lascas.

Quando usar: Sempre. O nude é perfeito para o cotidiano, viagens, trabalho ou eventos onde você quer algo sutil, mas impecável.



VEJA TAMBÉM: Pode usar óleo de rosa mosqueta no rosto?