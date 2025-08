7 erros de verão que sabotam sua beleza sem você perceber

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No verão, estamos mais vulneráveis a hábitos que podem comprometer a saúde da pele, dos cabelos e até da maquiagem — muitas vezes sem nem perceber

O verão é a estação dos dias mais longos, das roupas leves e dos momentos ao ar livre.

Mas, ao mesmo tempo em que aproveitamos o calor, também estamos mais vulneráveis a hábitos que podem comprometer a saúde da pele, dos cabelos e até da maquiagem — muitas vezes sem nem perceber.

A seguir, listamos 7 erros comuns que sabotam sua beleza nos dias quentes e como evitá-los.

1. Esquecer de reaplicar o protetor solar



Um dos erros mais graves e comuns. Aplicar o protetor solar pela manhã e esquecer dele o resto do dia é um convite ao envelhecimento precoce, manchas e até ao câncer de pele.

No verão, o ideal é reaplicá-lo a cada duas horas, especialmente se houver suor ou contato com água.

2. Prender o cabelo molhado com frequência



É tentador sair do banho e já fazer um coque, mas manter os fios úmidos presos por muito tempo pode enfraquecer a fibra capilar e favorecer a proliferação de fungos no couro cabeludo.

No calor, o melhor é secar os fios naturalmente, soltos, ou usar presilhas que não pressionem demais o cabelo.

3. Usar maquiagem pesada sob o sol



Bases densas e produtos oleosos entopem os poros e tendem a derreter sob o calor, causando acne e desconforto.

Prefira fórmulas leves, oil-free e com proteção solar, além de produtos multifuncionais, como BB creams e protetores com cor.

4. Exagerar no banho quente após um dia de sol



Após a exposição solar, o ideal é tomar um banho morno ou frio. A água quente resseca ainda mais a pele que já está sensibilizada, podendo causar descamação e coceiras.

Aposte também em sabonetes suaves e evite esfoliantes nesse momento.

5. Ignorar a hidratação do corpo e do rosto



No verão, a pele pode até parecer mais oleosa, mas isso não significa que ela está hidratada.

O calor e o suor provocam perda de água, e a hidratação precisa ser reforçada com produtos leves, como géis ou loções à base de aloe vera e ácido hialurônico.

6. Não proteger os lábios do sol



Os lábios também sofrem com os efeitos do sol e, sem proteção, podem ressecar, queimar e até descamar.

Use um lip balm com FPS durante o dia e opte por uma hidratação mais intensa à noite para reparar possíveis danos.

7. Deixar de cuidar dos pés e mãos



Essas áreas costumam ser esquecidas, mas no verão estão mais expostas ao sol, à areia e ao atrito com calçados.

Invista em esfoliações suaves, hidratação noturna com cremes potentes e, claro, protetor solar nas mãos e no peito do pé sempre que forem expostos.