8 produtos que deixam a pele com efeito glow instantâneo

Se você ama aquele visual de pele radiante, saudável e com luminosidade natural — o famoso glow —, saiba que não é preciso recorrer a filtros ou edições para conseguir esse efeito.

Com os produtos certos, é possível conquistar esse brilho de forma instantânea, valorizando a maquiagem ou até mesmo a pele limpa.

A seguir, listamos 8 produtos que entregam glow imediato e fazem toda a diferença na rotina de beleza.

1. Iluminador líquido



Versátil e fácil de aplicar, o iluminador líquido pode ser usado diretamente na pele ou misturado ao hidratante ou base para criar um viço natural.

Fórmulas com pigmentos perolados e textura fluida garantem um brilho sofisticado, sem marcar a pele.

2. Bruma facial iluminadora



Mais do que apenas refrescar, a bruma iluminadora forma um véu luminoso sobre o rosto.

Ideal para finalizar a maquiagem ou revigorar a pele ao longo do dia, ela dá aquele efeito glossy skin com apenas algumas borrifadas.

3. Primer glow



Antes da base, o primer com acabamento iluminado prepara a pele e já entrega luminosidade suave.

Ele suaviza poros, melhora a textura e serve como uma “base de luz” para a maquiagem. Ótimo para peles opacas ou sem viço.

4. Óleo facial nutritivo



Além de hidratar profundamente, óleos faciais deixam a pele com brilho natural e aspecto de saúde.

Use algumas gotas antes da maquiagem ou sozinho, para um glow instantâneo com aparência fresca e hidratada.

5. Hidratante com efeito iluminador



Alguns hidratantes já vêm com partículas refletoras de luz em sua fórmula. Eles tratam e iluminam ao mesmo tempo, sendo perfeitos para quem gosta de brilho sutil desde o primeiro passo do skincare.

6. Balm multiuso com brilho



Bálsamos com acabamento glossy podem ser usados nas pálpebras, maçãs do rosto e até no alto do nariz para um toque de brilho sem pesar.

São ótimos para criar uma maquiagem natural com efeito molhado e glow imediato.

7. Base luminosa ou com acabamento acetinado



As bases com acabamento glow ou acetinado devolvem luminosidade à pele sem deixá-la oleosa. Elas são perfeitas para quem quer cobertura e viço ao mesmo tempo — ideal para quem evita o efeito matte.

8. Highlighter em bastão ou creme



Práticos e ideais para retoques ao longo do dia, os iluminadores em bastão ou em creme entregam brilho intenso com acabamento natural.

A aplicação pode ser feita com os dedos, direto na pele, para um efeito mais orgânico.