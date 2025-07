7 truques que os maquiadores usam para levantar o olhar sem cirurgia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Conquistar um olhar mais aberto, descansado e até com efeito lifting sem precisar passar por procedimentos invasivos é totalmente possível — e maquiadores profissionais têm alguns segredos bem acessíveis para isso.

Com alguns produtos estratégicos e técnicas certeiras, é possível realçar o olhar e rejuvenescer a expressão em poucos minutos.

A seguir, confira 7 truques infalíveis usados nos bastidores de beleza para levantar o olhar com maquiagem:

1. Sobrancelhas arqueadas com lápis ou sombra



O desenho da sobrancelha tem papel essencial na expressão do rosto.

Para um efeito lifting imediato, os maquiadores elevam sutilmente o arco com lápis ou sombra em tom natural, preenchendo a parte superior externa da sobrancelha.

Isso dá a ilusão de que os olhos estão mais erguidos.

2. Corretivo claro no canto externo dos olhos



Uma dica simples, mas poderosa: aplique um pouco de corretivo mais claro que o tom da sua pele no canto externo dos olhos, em direção às têmporas.

Isso cria um ponto de luz que “puxa” visualmente o olhar para cima. Espalhe bem com batidinhas leves.

3. Delineado lifting (ou foxy eyes)



O clássico delineado gatinho evoluiu para uma versão ainda mais sutil e eficaz.

O delineado lifting começa fino no canto interno, engrossa levemente no centro e termina com uma leve puxadinha ascendente no canto externo. Esse truque alonga o olhar e levanta as pálpebras caídas.

4. Cílios bem curvados e puxados para fora



Os cílios fazem toda a diferença no efeito visual dos olhos. Use um curvador de cílios antes da máscara e, na aplicação, concentre o produto nos fios externos, penteando-os para fora.

O resultado é um olhar mais alongado, com o famoso efeito “olho de gata”.

5. Iluminador no osso da sobrancelha



Aplicar iluminador logo abaixo do arco da sobrancelha cria um ponto de luz que dá impressão de que ela está mais alta.

É um dos truques mais usados em editoriais de beleza e passarelas. Prefira iluminadores mais sutis e sem partículas muito grandes de brilho.

6. Esfumado ascendente no canto externo dos olhos



Na hora de aplicar sombra, concentre os tons mais escuros no canto externo dos olhos e esfume em direção às têmporas, como se estivesse desenhando uma asa de borboleta.

Isso cria uma elevação sutil na maquiagem e valoriza o formato natural do olho.

7. Lápis bege ou branco na linha d’água



Trocar o lápis preto por um tom bege ou branco na linha d’água inferior é uma dica antiga, mas extremamente eficaz.

Ele abre o olhar, disfarça o cansaço e cria um efeito visual de olhos maiores e mais despertos — sem exagero.