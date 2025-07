5 cores de esmalte elegantes que estão em alta para o inverno

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Confira as cores que estão em alta no inverno e garantem unhas estilosas e refinadas com os tons queridinhos da estação mais charmosa do ano.

O inverno é a estação ideal para apostar em tons mais sóbrios, intensos e sofisticados e isso vale não só para o guarda-roupa, mas também para as unhas.

Com as temperaturas mais baixas, os esmaltes ganham novas texturas, acabamentos e paletas que refletem a elegância da estação.

Em 2025, o destaque vai para cores profundas e terrosas, com um toque moderno e urbano que combina perfeitamente com os looks de frio.

Se você quer renovar o visual das mãos sem abrir mão da sofisticação, confira 5 cores de esmalte elegantes que estão em alta neste inverno e veja como incorporá-las ao seu estilo com personalidade.

5 cores de esmalte mais elegantes e desejadas do inverno

1. Marrom café

O marrom escuro, quase preto, com fundo quente e intenso, está entre os grandes protagonistas do inverno.

Inspirado na cor do café torrado, ele transmite sobriedade, elegância e um toque retrô que combina tanto com looks clássicos quanto com produções modernas.

É uma cor versátil, que vai bem com tons neutros como bege, caramelo e preto, e que adiciona um toque luxuoso às unhas sem ser chamativo. Ideal para quem quer fugir do tradicional preto, mas ainda deseja um visual impactante e refinado.

Dica: Esmaltes com acabamento cremoso ou com um leve brilho acetinado valorizam ainda mais esse tom no frio.

2. Vinho escuro

Clássico do inverno, o vinho escuro nunca sai de moda, mas em 2025, ele vem ainda mais profundo, com nuances entre o borgonha e o ameixa.

É a escolha perfeita para quem gosta de unhas marcantes e elegantes, com um toque de mistério. A cor remete a sofisticação e maturidade, e combina muito bem com casacos de lã, tecidos pesados e tons terrosos.

O vinho escuro é ideal para ocasiões noturnas ou para dias em que você quer um visual mais dramático e envolvente.

Dica: Finalize com top coat extra brilho para acentuar a profundidade da cor.

3. Vermelho queimado

O vermelho ganha um toque mais fechado no inverno, com nuances queimadas que o tornam mais elegante e menos vibrante.

O tom lembra o vermelho telha ou o rubi envelhecido, e traz uma combinação perfeita entre feminilidade, sofisticação e sobriedade.

Esse tom é ideal para quem ama esmaltes vermelhos, mas quer uma versão mais discreta e alinhada com a estação. Vai bem tanto com roupas escuras quanto com peças claras, como bege, off-white e cinza.

Dica: Esmaltes com acabamento cremoso fosco ou semi-matte deixam o visual ainda mais invernal.

4. Cinza cimento

O cinza claro, conhecido como “cinza cimento” ou “concreto”, é uma das apostas mais modernas para este inverno.

Minimalista, urbano e elegante, ele transmite sofisticação de forma discreta e é perfeito para quem gosta de unhas neutras, mas com personalidade.

A cor é uma alternativa interessante aos nudes tradicionais e combina com praticamente tudo, do look all black às peças coloridas mais vibrantes. Também é uma ótima escolha para ambientes profissionais ou para quem prefere um estilo mais clean.

Dica: O acabamento fosco dá um toque contemporâneo ao tom. Já o efeito gel deixa as unhas com aspecto polido e elegante.

5. Verde oliva

Sofisticado e inesperado, o verde oliva surge como uma das cores mais desejadas do inverno. Com um fundo acinzentado e terroso, esse tom transmite equilíbrio, naturalidade e um toque de ousadia discreta. É uma excelente alternativa para quem quer fugir dos clássicos sem exagerar.

Além de ser uma cor tendência na moda e na maquiagem, o verde oliva nas unhas cria um visual moderno e com personalidade, sem perder a elegância. Fica lindo em unhas curtinhas ou em formatos mais arredondados.

Dica: Combine com acessórios dourados ou looks em tons de marrom, bege e cáqui para uma estética harmoniosa.



