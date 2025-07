FIG 2025: Confira a programação da última semana do Festival de Inverno de Garanhuns

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) entra em sua terceira e última semana a partir desta segunda-feira (21), com atrações já movimentando palcos como Cultura Popular Ariano Suassuna, Pop Zé da Macuca e Forró Zé da Macuca.

O Polo Mestre Dominguinhos começa na quarta-feira (23), com shows de Ávine Vinny, Beto Barbosa e Joelma. Da quinta até o sábado (25), seguem com shows de Edson Gomes, Maneva, Vanessa da Mata, Márcia Fellipe, Arnaldo Antunes, Detonauta, Cidade Negra e IZA.

Polos do FIG 2025

Imagem mostra a multidão reunida para show no Palco Mestre Dominguinhos, no Festival de Inverno de Garanhuns - PREFEITURA DE GARANHUNS/DIVULGAÇÃO

Desde o dia 8 de julho, a cidade tem recebi público em mais de 20 polos de cultura e diversas linguagens artísticas, como música, teatro, cinema, fotografia, dança, cultura popular, circo e gastronomia.

A edição de 35 anos do FIG vai homenagear o artista pernambucano J. Borges. Xilógrafo, poeta e cordelista natural de Bezerros, reconhecido como Patrimônio Vivo de Pernambuco.

Confira a programação da última semana do Festival de Inverno de Garanhuns:

DIA 21 DE JULHO (SEGUNDA-FEIRA)

Lona de Circo Índia Morena

11h e 15h - Circo do Cheirozinho

Palco de Cultura Popular - Ariano Suassuna

12h - Reisado Mestre João Tibúrcio (PE)

13h20 - Associação de Bacamarteiros de São João (PE)

14h40 - Urso do Oião (PE)

16h - Maracatu Estrela da Tarde de Barro Preto de Lagoa do Carro (PE)

17h20 - Mestre Célia do Coco (PE)

Palco Pop Zé da Macuca

18h - Art Brasileira (PE)

19h10 - IVYSON (PE)

20h30 - Chico Chico (RJ)

Teatro Adulto - Teatro Reinaldo de Oliveira | Centro Cultural do Sesc Garanhuns

19h - Sertão Confederado - Grupo Criar de Teatro e Cia. Prisma de Artes (CE)

Palco Forró Zé da Macuca

22h20 - Nando Azevêdo (PE)

23h30 - Benedito da Macuca (PE)

0h50 - Mayana Neiva (PB)

DIA 22 DE JULHO (TERÇA-FEIRA)

Lona de Circo Índia Morena

11h e 15h - Circo do Cheirozinho

Palco de Cultura Popular - Ariano Suassuna

12h - Apae - Grupo Nossa Arte - Boi Bumbá (PE)

13h20 - Afoxé Omo Dan Layo (PE)

14h40 - Banda de Pífanos Fulni-ô de Águas Belas (PE)

16h - Cavalo Marinho Estrela de Ouro (PE)

17h20 - Cia de Dança Giselly Andrade (PE)

Dança - Auditório João de Barros e Silva | Centro Cultural Sesc Garanhuns

16h - O Amor Escapa por entre os Planos - Eric Ferreira (PE)

Teatro Adulto - Teatro Reinaldo de Oliveira | Centro Cultural do Sesc Garanhuns

19h - Minha Futura Ex - Bianca Rinaldi e André Mattos (SP)

Palco Pop Zé da Macuca

18h - Paty Carlos (PE)

19h10 - Del Rey (PE)

20h30 - Odair José (GO)

Palco Forró Zé da Macuca

22h20 - Valléria Santos (PE)

23h30 - Joyce Alane (PE)

0h50 - Zelyto Madeira (PB)

DIA 23 DE JULHO (QUARTA-FEIRA)

Lona de Circo Índia Morena

11h e 15h - Circo do Palhaço Ditinho

Palco de Cultura Popular - Ariano Suassuna

12h - La Ursa Bethânia (PE)

13h20 - Boi Treloso do Recife (PE)

14h40 - Coco dos Pretos (PE)

16h - Reisado da Mestra Maria Jacinta (PE)

17h20 - Grêmio Recreativo Escola de Samba Preto Velho (PE)

Dança - Auditório João de Barros e Silva | Centro Cultural Sesc Garanhuns

16h - Procedimento #6 - Jackeline Mourão e Reginaldo Borges (MS)

Palco Estação (Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti)

18h - Renata Rosa (SP)

Palco de Música Instrumental - Paulo Rafael

17h - Ivanar Nunes (PE)

18h - Kalouv (PE)

19h20 - Di Stéffano (DF)

Palco Pop Zé da Macuca

18h - Karla Cybele (PE)

19h10 - Gabi da Pele Preta (PE)

20h30 - Tássia Reis (SP)

Teatro Adulto - Teatro Reinaldo de Oliveira | Centro Cultural do Sesc Garanhuns

19h - Dinamarca - Magiluth (PE)

Polo Mestre Dominguinhos

20h - Edu e Maraial (PE)

21h20 - Ávine Vinny (CE)

22h40 - Beto Barbosa (PA)

0h30 - Joelma (PA)

Palco Forró Zé da Macuca

22h20 - Forró Pesado (PE)

23h30 - Valdinho Paes (PE)

0h50 - Nádia Maia (PE)

DIA 24 DE JULHO (QUINTA-FEIRA)

Lona de Circo Índia Morena

11h e 15h - Índia Morena

Palco de Cultura Popular - Ariano Suassuna

12h - Reisado Juvenil Estrela do Divino (PE)

13h20 - Pastoril Luz do Amanhecer (PE)

14h40 - Mestre João Limoeiro (PE)

16h - Bloco Lírico Seresteiros do Salgadinho (PE)

17h20 - Quadrilha Junina Fazenda Lampião (PB)

Dança - Auditório João de Barros e Silva | Centro Cultural Sesc Garanhuns

16h - Tudo em Volta é Só Beleza - Mowa (PE)

Palco de Música Instrumental - Paulo Rafael

17h - Orquestra Frevo das Colinas (PE)

18h - Orquestra de Bolso (PE)

19h20 - Maestro Duda (PE)

Palco Estação (Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti)

18h - Silvério Pessoa (PE)

Palco Pop Zé da Macuca

18h - Tamarineira Azul (PE)

19h10 - Tagore (PE)

20h30 - Devotos (PE)

Teatro Adulto - Teatro Reinaldo de Oliveira | Centro Cultural do Sesc Garanhuns

19h - A Luta - Amaury Lorenzo (RJ)

XVIII Virtuosi na Serra (Seminário São José)

19h30 - César Franck & Rachmaninoff - Rafaell Altino, viola; Lucas Thomazinho, piano

Polo Mestre Dominguinhos

20h - Banda Vibrações (AL)

21h - Tribo da Periferia (DF)

22h40 - Maneva (SP)

0h30 - Edson Gomes (BA)

Palco Forró Zé da Macuca

22h20 - Wallace Santos (PE)

23h30 - Cacaio (PE)

0h50 - Juzé (PB)

DIA 25 DE JULHO (SEXTA-FEIRA)

Teatro Infantil - Centro Cultural do Sesc Garanhuns

11h - Luanda Ruanda - Histórias Africanas - Stephany Metódio (PE)

Lona de Circo Índia Morena

11h e 15h - Circo Millenium

Palco de Cultura Popular - Ariano Suassuna

12h - Zeza do Coco e Raízes do Quilombo (PE)

13h20 - Sociedade de Bacamarteiros do Cabo (PE)

14h40 - Mestre Galo Preto (PE)

16h - João do Pife e Banda Dois Irmãos (PE)

17h20 - Clube Carnavalesco Vassourinhas de Olinda (PE)

Dança - Auditório João de Barros e Silva | Centro Cultural Sesc Garanhuns

16h - Metamorfose - Gustavo Silvestre (GO)

Palco Estação (Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti)

18h - Banda de Pau e Corda (PE)

Teatro Adulto - Teatro Reinaldo de Oliveira | Centro Cultural do Sesc Garanhuns

19h - Memórias Póstumas de Brás Cubas - Marcos Damigo (SP)

Palco de Música Instrumental - Paulo Rafael

17h - Nino Alves (PE)

18h - Orquestra de Pau e Corda - Evocações (PE)

19h20 - SaGRAMA (PE)

Palco Pop Zé da Macuca

18h - Andréa Amorim (PE)

19h10 - Alessandra Leão (PE)

20h30 - Lirinha (PE)

XVIII Virtuosi na Serra (Seminário São José)

19h30 - Recital de Piano - Lucas Thomazinho

Polo Mestre Dominguinhos

20h - Mirelly Araújo (PE)

21h - Kell Smith (SP)

22h40 - Vanessa da Mata (MT)

0h30 - Márcia Fellipe (AM)

Teatro Alternativo - Centro Cultural do Sesc Garanhuns

21h - Ópera d’Água - Reduto Coletivo (PE)

Palco Forró Zé da Macuca

22h20 - Mourinha do Forró (PE)

23h30 - Day Araújo (PE)

0h50 - Cezzinha (PE)

DIA 26 DE JULHO (SÁBADO)

Teatro Infantil - Centro Cultural do Sesc Garanhuns

11h - Canções, Cançonetas e Caçarolas - Cia. 2 em Cena (PE)

Lona de Circo Índia Morena

11h e 15h - Circo D Mônaco

Palco de Cultura Popular - Ariano Suassuna

12h - De Repente o Repente (PE)

13h - Coco Raízes de Arcoverde (PE)

14h - Afoxé Ylê Xambá (PE)

15h - Bloco a Bela da Tarde e seus Bonecos Gigantes (PE)

16h - Orquestra Henrique Dias (PE)

17h20 - Bia Marinho (PE)

Boião’s Blues Rock Festival 2025

A partir das 14h:

Oldpack

Plugins

Yellow Beatles

Linz

Gastronomia - Galeria Galpão

15h - Bolos de Pernambuco: tradição e salvaguarda - Rodrigo Rosseti (PE)

Cortejos

15h - Bloco da Saudade (PE)

16h - Troça Carnavalesca Mista John Travolta (PE)

Palco de Música Instrumental - Paulo Rafael

17h - Mobile Jazz Band (PE)

18h - Roberto Lima (PE)

19h20 - Jonathan Ferr (RJ)

Palco Estação (Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti)

18h - Otto (PE) - Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos

Palco Pop Zé da Macuca

18h - Fada Carabina (PE)

19h10 - Faces do Subúrbio (PE)

20h30 - MV Bill (RJ)

Teatro Adulto - Teatro Reinaldo de Oliveira | Centro Cultural do Sesc Garanhuns

19h - Mulheres Solteiras Procuram - Pitty Webo e Luciano Szafir (RJ)

XVIII Virtuosi na Serra (Seminário São José)

19h30 - Adriane Queiroz, soprano; Orquestra Jovem de Pernambuco - Nilson Galvão, regente

Polo Mestre Dominguinhos - Das 19h às 02h

Tatupeba (PE)

Arnaldo Antunes (SP)

Detonautas (RJ)

Cidade Negra (RJ)

IZA (RJ)

Teatro Alternativo - Centro Cultural do Sesc Garanhuns

21h - Àwon Irúgbin - Núcleo o Postinho (PE)

Palco Forró Zé da Macuca

22h20 - Bill do Forró (PE)

23h30 - André Macambira (PE)

0h50 - Petrúcio Amorim (PE)

DIA 27 DE JULHO (DOMINGO)

Lona de Circo Índia Morena

11h e 15h - Circo do Cheirozinho

Palco de Cultura Popular - Ariano Suassuna

12h - Grupo Percussivo Batuquedellas (PE)

13h20 - Pastoril Giselly Andrade (PE)

14h40 - Afoxé Oxum Pandá (PE)

16h - Sambadeiras (PE)

17h20 - Grupo Percussivo Tambores d’Saia (PE)

Figuinho - Parque Ruber Van Der Linden

14h30 - A Bandinha - Música para a Criançada

15h - Zé Tamanquinho - Lucas dos Prazeres

Gastronomia - Galeria Galpão

15h - O que o bolo diz - Workshop de bolos culturais - Cozinha da Bruxa por Manu Mendes (PE)

Teatro Adulto - Teatro Reinaldo de Oliveira | Centro Cultural do Sesc Garanhuns

19h - Mulheres Solteiras Procuram - Pitty Webo e Luciano Szafir (RJ)