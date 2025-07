FIG 2025: Confira a programação completa dos polos do Festival de Inverno de Garanhuns

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) começa nesta quinta-feira (10) a sua 33ª edição, que segue até o dia 27 de julho.

A cidade recebe mais de 20 polos de cultura e diversas linguagens artísticas, como música, teatro, cinema, fotografia, dança, cultura popular, circo e gastronomia.

A edição de 35 anos do FIG vai homenagear o artista pernambucano J. Borges. Xilógrafo, poeta e cordelista natural de Bezerros, reconhecido como Patrimônio Vivo de Pernambuco.

Polos de música

O Polo Mestre Dominguinhos, o principal da festa, terá nomes como Alceu Valença, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Nação Zumbi, Priscila Senna, Matuê, Sorriso Maroto, Dilsinho, Mari Fernandez, Ana Carolina, Jorge Aragão, Joelma, Edson Gomes, Vanessa da Mata, IZA e mais.

Outros polos procurados pelo público estarão presentes na programação, dentre eles, o Palco Estação, no Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti, que trará apresentações intimistas; o Palco Pop e o Palco Forró Zé da Macuca, localizado na rua Maria Ramos (próximo ao Terminal Rodoviário); e o Palco Instrumental Paulo Rafael, no Parque Ruber van der Linden.

Confira a programação do Festival de Inverno de Garanhuns 2025:

DIA 10 DE JULHO (QUINTA-FEIRA)



Polo Mestre Dominguinhos

20h - Banda Kitara (PE)

21h - Conde Só Brega (PE)

22h40 - Priscila Senna (PE)

0h30 - Tayrone (BA)

DIA 11 DE JULHO (SEXTA-FEIRA)



Polo Mestre Dominguinhos

20h - PV Calado (PE)

21h20 - Neiff (PE)

22h40 - Xamã (RJ)

0h20 - Matuê (CE)

Lona de Circo Índia Morena

11h e 15h - Circo Malandrinho

DIA 12 DE JULHO (SÁBADO)

Cortejos

15h - Orquestra Frevo Art (PE)

16h - Maracatu Leão Vencedor de Carpina (PE)

Lona de Circo Índia Morena

11h e 15h - Circo Kowalski

Polo Mestre Dominguinhos

19h30 - Jam 212 (PE)

20h30 - Marcelo D2 e Um Punhado de Bamba (RJ)

22h - Zeca Baleiro (MA)

23h40 - Hungria (DF)

1h30 - Nação Zumbi (PE)

DIA 13 DE JULHO (DOMINGO)



Lona de Circo Índia Morena

11h e 15h - Circo Itinerante Puma

Cortejo

15h - Maracatu Baque Mulher (PE)

Polo Mestre Dominguinhos

20h - Amor Eterno (PE)

21h20 - Sambar e Love (PE)

22h40 - Sorriso Maroto (RJ)

0h30 - Dilsinho (RJ)

DIA 14 DE JULHO (SEGUNDA-FEIRA)

Lona de Circo Índia Morena

11h e 15h - Circo do Cheirozinho

DIA 15 DE JULHO (TERÇA-FEIRA)



Lona de Circo Índia Morena

11h e 15h - Circo do Cheirozinho

DIA 16 DE JULHO (QUARTA-FEIRA)



Lona de Circo Índia Morena

11h e 15h - Mostra de Circo Pernambucano

Polo Mestre Dominguinhos

20h - Mônica Almeida (PE)

21h - Aduílio Mendes (CE)

22h40 - Mano Walter (AL)

0h30 - Mari Fernandez (CE)

DIA 17 DE JULHO (QUINTA-FEIRA)



Lona de Circo Índia Morena

11h e 15h - Circo Águia Dourada

Polo Mestre Dominguinhos

20h - Danilo e Dellano (PE)

21h20 - Carlos e Fábio (PE)

22h40 - César Menotti e Fabiano

0h30 - Bruno e Marrone (GO)

DIA 18 DE JULHO (SEXTA-FEIRA)



Artes Visuais e Fotografia - Galeria Galpão (18 a 27 de julho)

Olinda Encantada: Entre Becos e Gigantes - Caio Lenda (PE)

Raízes do Mangue - Carla Montanha (PE) E Sérgio Esteban (ARG)

Projeto Xilogravura nas Escolas - Exposição Cosmovisões - Cacau Arcoverde (PE)

Retrato Oco - PV Ferraz (PE)

Travessias Ancestrais - Renata Mesquita (PE)

O Que Me Move - Socorrinho Gueiros (PE)

Exposição Fotográfica Frágil: Manuseie Com Cuidado - Nivaldo Rodrigues de Carvalho (PE)

Amarelo: Retratos do Cotidiano no Cristo do Magano - Pedro Henrique Torquato (PE)

Sertões: Ecos de um Território Particular - Dalciane Gomes Rodrigues (PE)

Atmosfera - Nana Buruku - Marcia Bomfim (PE)

Lona de Circo Índia Morena

11h e 15h - Circo Alakazam

Gastronomia - Galeria Galpão

15h - Bolo de Noiva: Patrimônio Pernambucano - Gisele Estevão de Lima

Palco Estação (Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti)

18h - Fran - Acústico (RJ)

Palco Pop Zé da Macuca

18h - Igor de Carvalho (PE)

19h10 - Barro (PE)

20h30 - Almério (PE)

Teatro Adulto - Teatro Reinaldo de Oliveira | Centro Cultural do Sesc Garanhuns

19h - Romeu e Julieta - Cordel de Ariano Suassuna - Aramis Trindade (PE)

XVIII Virtuosi na Serra (Seminário São José)

19h30 - Orquestra Jovem de Pernambuco - Edson Cordeiro regida por Nilson Galvão

Polo Mestre Dominguinhos

20h - Rogério e Os Cabra (PE)

21h - Elba Ramalho (PB)

22h40 - Alceu Valença (PE)

0h30 - Geraldo Azevedo (PE)

Palco Forró Zé da Macuca

22h20 - Cláudio José (PE)

23h30 - Vitória do Pife (PE)

0h50 - Josildo Sá (PE)

DIA 19 DE JULHO (SÁBADO)



Teatro Infantil - Centro Cultural do Sesc Garanhuns

11h - Flicts - Pane Produções Artísticas (PE)

Lona de Circo Índia Morena

11h e 15h - Circo da Família Vidal

Palco de Cultura Popular - Ariano Suassuna

12h - Grupo de Reisado Cultural Gonzaga de Garanhuns (PE)

13h20 - Maracatu Leão de Ouro de Condado (PE)

14h40 - Orquestra Iorubás de Pernambuco (PE)

16h - Coco Camará e Adiel Luna (PE)

17h20 - Grupo de Xaxado Cabras de Lampião (PE)

Cortejo

15h - Boi da Macuca (PE)

Gastronomia - Galeria Galpão

15h - Cerveja e cachaça: releitura de coquetéis com duas paixões nacionais - Instituto Ceres - Chiara Barros (PE)

Palco de Música Instrumental - Paulo Rafael

17h - Adelmo Arcoverde e Igor Sá - O Mestre e o Aprendiz (PE)

18h - Agláia Costa (PE)

19h20 - Gui Schwab (RJ)

Palco Estação (Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti)

18h - Isadora Melo e Zé Manoel - Capiba Caymmi (PE)

Palco Pop Zé da Macuca

18h - Euzé (PE)

19h10 - Escurinho (PB)

20h30 - Cátia de França (PB)

Teatro Adulto - Teatro Reinaldo de Oliveira | Centro Cultural do Sesc Garanhuns

19h - O Figurante - Mateus Solano (RJ)

XVIII Virtuosi na Serra (Seminário São José)

19h30 - Recital de Piano - Luís Felipe de Oliveira

Polo Mestre Dominguinhos

19h30 - Revoredo (PE)

20h30 - Beto Guedes (MG)

22h - Jorge Vercillo (RJ)

23h40 - Oswaldo Montenegro (RJ)

1h30 - Ana Carolina (RJ)

Teatro Alternativo - Centro Cultural do Sesc Garanhuns

21h - Infâmia - Coletivo Angu de Teatro (PE)

Palco Forró Zé da Macuca

22h20 - Mateus Cordeiro (PE)

23h30 - Cláudio Rabeca (PE)

0h50 - Cristina Amaral (PE)

DIA 20 DE JULHO (DOMINGO)



Teatro Infantil - Centro Cultural do Sesc Garanhuns

11h - As Aventuras de Biribinha contra o Bicho Feio - Cia turma do Biribinha de Circo e Teatro (AL)

Lona de Circo Índia Morena

11h e 15h - Disney Circo

Palco de Cultura Popular - Ariano Suassuna

12h - Cavalo Marinho Boi Pintado (PE)

13h20 - Boi Arco de Ouro de Arcoverde (PE)

14h40 - Orquestra Rural (PE)

16h - Associação Recreativa Bloco de Damas e Valetes (PE)

17h20 - Ciranda da Rosa Vermelha do Recife (PE)

Cortejo

15h - Bloco Lírico Flor da Lira de Olinda (PE)

Gastronomia - Galeria Galpão

15h - Pernambuco e sua Herança Afro-ameríndia - Histórias e sabores - Manoelly Vera Cruz (PE)

Palco de Música Instrumental - Paulo Rafael

17h - João Netto (PE)

18h - Mandragora (DF)

19h20 - Luciano Magno (PE)

Palco Estação (Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti)

18h - Sofia Freire (PE)

Palco Pop Zé da Macuca

18h - Pabllo Moreno (PE)

19h10 - Junio Barreto (PE)

20h30 - Ave Sangria (PE)

Teatro Adulto - Teatro Reinaldo de Oliveira | Centro Cultural do Sesc Garanhuns

19h - O Figurante - Mateus Solano (RJ)

XVIII Virtuosi na Serra (Seminário São José)

19h30 - Trio Capitu

Polo Mestre Dominguinhos

20h - De Cara com o Samba (PE)

21h - Art Popular (SP)

22h40 - Jorge Aragão (RJ)

0h30 - Mumuzinho (RJ)

Teatro Alternativo - Centro Cultural do Sesc Garanhuns

21h - Memórias de Terra e Água - André Morais (PB)

Palco Forró Zé da Macuca

22h20 - Pedrinho Pontes (PE)

23h30 - Fabiana Pimentinha (PE)

0h50 - Irah Caldeira (PE)

DIA 21 DE JULHO (SEGUNDA-FEIRA)



Lona de Circo Índia Morena

11h e 15h - Circo do Cheirozinho

Palco de Cultura Popular - Ariano Suassuna

12h - Reisado Mestre João Tibúrcio (PE)

13h20 - Associação de Bacamarteiros de São João (PE)

14h40 - Urso do Oião (PE)

16h - Maracatu Estrela da Tarde de Barro Preto de Lagoa do Carro (PE)

17h20 - Mestre Célia do Coco (PE)

Palco Pop Zé da Macuca

18h - Art Brasileira (PE)

19h10 - IVYSON (PE)

20h30 - Chico Chico (RJ)

Teatro Adulto - Teatro Reinaldo de Oliveira | Centro Cultural do Sesc Garanhuns

19h - Sertão Confederado - Grupo Criar de Teatro e Cia. Prisma de Artes (CE)

Palco Forró Zé da Macuca

22h20 - Nando Azevêdo (PE)

23h30 - Benedito da Macuca (PE)

0h50 - Mayana Neiva (PB)

DIA 22 DE JULHO (TERÇA-FEIRA)



Lona de Circo Índia Morena

11h e 15h - Circo do Cheirozinho

Palco de Cultura Popular - Ariano Suassuna

12h - Apae - Grupo Nossa Arte - Boi Bumbá (PE)

13h20 - Afoxé Omo Dan Layo (PE)

14h40 - Banda de Pífanos Fulni-ô de Águas Belas (PE)

16h - Cavalo Marinho Estrela de Ouro (PE)

17h20 - Cia de Dança Giselly Andrade (PE)

Dança - Auditório João de Barros e Silva | Centro Cultural Sesc Garanhuns

16h - O Amor Escapa por entre os Planos - Eric Ferreira (PE)

Teatro Adulto - Teatro Reinaldo de Oliveira | Centro Cultural do Sesc Garanhuns

19h - Minha Futura Ex - Bianca Rinaldi e André Mattos (SP)

Palco Pop Zé da Macuca

18h - Paty Carlos (PE)

19h10 - Del Rey (PE)

20h30 - Odair José (GO)

Palco Forró Zé da Macuca

22h20 - Valléria Santos (PE)

23h30 - Joyce Alane (PE)

0h50 - Zelyto Madeira (PB)

DIA 23 DE JULHO (QUARTA-FEIRA)



Lona de Circo Índia Morena

11h e 15h - Circo do Palhaço Ditinho

Palco de Cultura Popular - Ariano Suassuna

12h - La Ursa Bethânia (PE)

13h20 - Boi Treloso do Recife (PE)

14h40 - Coco dos Pretos (PE)

16h - Reisado da Mestra Maria Jacinta (PE)

17h20 - Grêmio Recreativo Escola de Samba Preto Velho (PE)

Dança - Auditório João de Barros e Silva | Centro Cultural Sesc Garanhuns

16h - Procedimento #6 - Jackeline Mourão e Reginaldo Borges (MS)

Palco Estação (Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti)

18h - Renata Rosa (SP)

Palco de Música Instrumental - Paulo Rafael

17h - Ivanar Nunes (PE)

18h - Kalouv (PE)

19h20 - Di Stéffano (DF)

Palco Pop Zé da Macuca

18h - Karla Cybele (PE)

19h10 - Gabi da Pele Preta (PE)

20h30 - Tássia Reis (SP)

Teatro Adulto - Teatro Reinaldo de Oliveira | Centro Cultural do Sesc Garanhuns

19h - Dinamarca - Magiluth (PE)

Polo Mestre Dominguinhos

20h - Edu e Maraial (PE)

21h20 - Ávine Vinny (CE)

22h40 - Beto Barbosa (PA)

0h30 - Joelma (PA)

Palco Forró Zé da Macuca

22h20 - Forró Pesado (PE)

23h30 - Valdinho Paes (PE)

0h50 - Nádia Maia (PE)

DIA 24 DE JULHO (QUINTA-FEIRA)



Lona de Circo Índia Morena

11h e 15h - Índia Morena

Palco de Cultura Popular - Ariano Suassuna

12h - Reisado Juvenil Estrela do Divino (PE)

13h20 - Pastoril Luz do Amanhecer (PE)

14h40 - Mestre João Limoeiro (PE)

16h - Bloco Lírico Seresteiros do Salgadinho (PE)

17h20 - Quadrilha Junina Fazenda Lampião (PB)

Dança - Auditório João de Barros e Silva | Centro Cultural Sesc Garanhuns

16h - Tudo em Volta é Só Beleza - Mowa (PE)

Palco de Música Instrumental - Paulo Rafael

17h - Orquestra Frevo das Colinas (PE)

18h - Orquestra de Bolso (PE)

19h20 - Maestro Duda (PE)

Palco Estação (Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti)

18h - Silvério Pessoa (PE)

Palco Pop Zé da Macuca

18h - Tamarineira Azul (PE)

19h10 - Tagore (PE)

20h30 - Devotos (PE)

Teatro Adulto - Teatro Reinaldo de Oliveira | Centro Cultural do Sesc Garanhuns

19h - A Luta - Amaury Lorenzo (RJ)

XVIII Virtuosi na Serra (Seminário São José)

19h30 - César Franck & Rachmaninoff - Rafaell Altino, viola; Lucas Thomazinho, piano

Polo Mestre Dominguinhos

20h - Banda Vibrações (AL)

21h - Tribo da Periferia (DF)

22h40 - Maneva (SP)

0h30 - Edson Gomes (BA)

Palco Forró Zé da Macuca

22h20 - Wallace Santos (PE)

23h30 - Cacaio (PE)

0h50 - Juzé (PB)

DIA 25 DE JULHO (SEXTA-FEIRA)



Teatro Infantil - Centro Cultural do Sesc Garanhuns

11h - Luanda Ruanda - Histórias Africanas - Stephany Metódio (PE)

Lona de Circo Índia Morena

11h e 15h - Circo Millenium

Palco de Cultura Popular - Ariano Suassuna

12h - Zeza do Coco e Raízes do Quilombo (PE)

13h20 - Sociedade de Bacamarteiros do Cabo (PE)

14h40 - Mestre Galo Preto (PE)

16h - João do Pife e Banda Dois Irmãos (PE)

17h20 - Clube Carnavalesco Vassourinhas de Olinda (PE)

Dança - Auditório João de Barros e Silva | Centro Cultural Sesc Garanhuns

16h - Metamorfose - Gustavo Silvestre (GO)

Palco Estação (Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti)

18h - Banda de Pau e Corda (PE)

Teatro Adulto - Teatro Reinaldo de Oliveira | Centro Cultural do Sesc Garanhuns

19h - Memórias Póstumas de Brás Cubas - Marcos Damigo (SP)

Palco de Música Instrumental - Paulo Rafael

17h - Nino Alves (PE)

18h - Orquestra de Pau e Corda - Evocações (PE)

19h20 - SaGRAMA (PE)

Palco Pop Zé da Macuca

18h - Andréa Amorim (PE)

19h10 - Alessandra Leão (PE)

20h30 - Lirinha (PE)

XVIII Virtuosi na Serra (Seminário São José)

19h30 - Recital de Piano - Lucas Thomazinho

Polo Mestre Dominguinhos

20h - Mirelly Araújo (PE)

21h - Kell Smith (SP)

22h40 - Vanessa da Mata (MT)

0h30 - Márcia Fellipe (AM)

Teatro Alternativo - Centro Cultural do Sesc Garanhuns

21h - Ópera d’Água - Reduto Coletivo (PE)

Palco Forró Zé da Macuca

22h20 - Mourinha do Forró (PE)

23h30 - Day Araújo (PE)

0h50 - Cezzinha (PE)

DIA 26 DE JULHO (SÁBADO)



Teatro Infantil - Centro Cultural do Sesc Garanhuns

11h - Canções, Cançonetas e Caçarolas - Cia. 2 em Cena (PE)

Lona de Circo Índia Morena

11h e 15h - Circo D Mônaco

Palco de Cultura Popular - Ariano Suassuna

12h - De Repente o Repente (PE)

13h - Coco Raízes de Arcoverde (PE)

14h - Afoxé Ylê Xambá (PE)

15h - Bloco a Bela da Tarde e seus Bonecos Gigantes (PE)

16h - Orquestra Henrique Dias (PE)

17h20 - Bia Marinho (PE)

Boião’s Blues Rock Festival 2025

A partir das 14h:

Oldpack

Plugins

Yellow Beatles

Linz

Gastronomia - Galeria Galpão

15h - Bolos de Pernambuco: tradição e salvaguarda - Rodrigo Rosseti (PE)

Cortejos

15h - Bloco da Saudade (PE)

16h - Troça Carnavalesca Mista John Travolta (PE)

Palco de Música Instrumental - Paulo Rafael

17h - Mobile Jazz Band (PE)

18h - Roberto Lima (PE)

19h20 - Jonathan Ferr (RJ)

Palco Estação (Centro Cultural Alfredo Leite Cavalcanti)

18h - Otto (PE) - Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos

Palco Pop Zé da Macuca

18h - Fada Carabina (PE)

19h10 - Faces do Subúrbio (PE)

20h30 - MV Bill (RJ)

Teatro Adulto - Teatro Reinaldo de Oliveira | Centro Cultural do Sesc Garanhuns

19h - Mulheres Solteiras Procuram - Pitty Webo e Luciano Szafir (RJ)

XVIII Virtuosi na Serra (Seminário São José)

19h30 - Adriane Queiroz, soprano; Orquestra Jovem de Pernambuco - Nilson Galvão, regente

Polo Mestre Dominguinhos - Das 19h às 02h

Tatupeba (PE)

Arnaldo Antunes (SP)

Detonautas (RJ)

Cidade Negra (RJ)

IZA (RJ)

Teatro Alternativo - Centro Cultural do Sesc Garanhuns

21h - Àwon Irúgbin - Núcleo o Postinho (PE)

Palco Forró Zé da Macuca

22h20 - Bill do Forró (PE)

23h30 - André Macambira (PE)

0h50 - Petrúcio Amorim (PE)

DIA 27 DE JULHO (DOMINGO)



Lona de Circo Índia Morena

11h e 15h - Circo do Cheirozinho

Palco de Cultura Popular - Ariano Suassuna

12h - Grupo Percussivo Batuquedellas (PE)

13h20 - Pastoril Giselly Andrade (PE)

14h40 - Afoxé Oxum Pandá (PE)

16h - Sambadeiras (PE)

17h20 - Grupo Percussivo Tambores d’Saia (PE)

Figuinho - Parque Ruber Van Der Linden

14h30 - A Bandinha - Música para a Criançada

15h - Zé Tamanquinho - Lucas dos Prazeres

Gastronomia - Galeria Galpão

15h - O que o bolo diz - Workshop de bolos culturais - Cozinha da Bruxa por Manu Mendes (PE)

Teatro Adulto - Teatro Reinaldo de Oliveira | Centro Cultural do Sesc Garanhuns

19h - Mulheres Solteiras Procuram - Pitty Webo e Luciano Szafir (RJ)