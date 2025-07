Xilogravura e tradição: J. Borges é o homenageado do Festival de Inverno de Garanhuns

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Filho do artista, Bacaro Borges é o responsável pela Identidade Visual do FIG, traduzindo a alma do festival com traços da cultura popular nordestina

Com herança cultural e arte popular, o Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) 2025 chega à sua 33ª edição celebrando os 35 anos de história do maior evento de arte da América Latina. Neste ano, o festival presta uma homenagem especial ao mestre da xilogravura, J. Borges, reconhecido internacionalmente por sua contribuição à literatura de cordel e à cultura nordestina.

A identidade visual do FIG 2025 ganha ainda mais significado ao ser assinada por Bacaro Borges, filho do homenageado. O jovem artista, também nascido em Bezerros (PE), segue os passos do pai e é responsável por imprimir a tradição da xilogravura na identidade do evento, ao mesmo tempo em que dialoga com a diversidade artística e cultural que marca o FIG.

“É uma satisfação enorme fazer este trabalho tão especial, porque o Festival de Inverno de Garanhuns é um evento conhecido nacionalmente e mundialmente. E a gente tem toda uma história com a cidade também. É uma cidade que eu particularmente gosto muito”, destacou o artista Bacaro Borges.

O artista Bacaro Borges é o responsável pela identidade visual do FIG 2025, que este ano homenageia o seu pai, o xilógrafo J. Borges. - Reprodução/Site Prefeitura de Garanhuns

FIG 2025: Arte, cultura e turismo no Agreste pernambucano

Conhecida como a Suíça pernambucana, a cidade de Garanhuns se transforma durante o mês de julho para receber o público do festival. A expectativa é de milhares de visitantes vindos de várias partes do Brasil para vivenciar uma programação totalmente gratuita e diversificada.

Ao todo, são mais de 20 polos culturais espalhados pela cidade com atrações de música, teatro, cinema, literatura, dança, circo, gastronomia, artes visuais e fotografia. O FIG promove a inclusão cultural e valoriza artistas locais, regionais e nacionais.

De acordo com a secretária de Cultura e Turismo, Sandra Albino, o FIG segue fortalecendo a cena artística do estado:

“Com uma grade completamente gratuita, o 33º FIG vai atrair visitantes de todo o Brasil, consolidando, mais uma vez, a Cidade das Flores como centro de turismo e transformação. Desde 2024, a Prefeitura assumiu com orgulho a produção do FIG, amplificando nosso patrimônio artístico e promovendo o acesso democrático à arte e à cultura”, declarou.

Cobertura especial da Rádio Jornal no FIG

Durante os dias do festival, a Rádio Jornal (90.3 FM) realiza uma cobertura especial em parceria com a Pitú e a AVIPE, trazendo notícias, bastidores, entrevistas e a movimentação do evento ao vivo. A emissora reforça o compromisso com a cultura local e a informação de qualidade, conectando os ouvintes à energia do FIG.