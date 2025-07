Voz do Leitor, 10/07: Vazamento e desperdício de água nos Aflitos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A denúncia do leitor da coluna é na Avenida Santos Dumont, em frente ao número 300, no bairro dos Aflitos, na Zona Norte do Recife

Clique aqui e escute a matéria

Vazamento e desperdício de água nos Aflitos

Alô, Compesa. Tem um vazamento de água na Avenida Santos Dumont, em frente ao número 300, no bairro dos Aflitos, na Zona Norte do Recife. É tanta água desperdiçada que está se espalhando pela localidade e chegando até as Ruas Carneiro Vilela e Luís Rodolfo de Araújo. Com tanta gente sofrendo com a falta d'água, é revoltante ver todo esse desperdício. Não identifiquei se o problema é na via pública ou se vem do imóvel mencionado anteriormente. Peço que enviem uma equipe ao local para cessar esse vazamento.

Rafael Batista, por e-mail

Vazamento e desperdício de água nos Aflitos - RAFAEL BATISTA / VOZ DO LEITOR

Pista do aeroporto de Fernando de Noronha

A governadora de Caruaru foi recentemente em Fernando de Noronha reinaugurar a pista do aeroporto do arquipélago. Porém, quando é nesta quarta-feira (9), a informação de que ocorreram dois afundamentos sequenciais de aeronaves na pista de pouso. Com as restrições operacionais que foram impostas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o governo de Pernambuco vai mais uma vez gastar milhões de reais para realizar mais obras de requalificação da infraestrutura da pista. Ou seja, gastou R$ 60 milhões antes, não ficou bom; daí, agora, vão gastar mais R$ 60 milhões. É muita incompetência e farra com o dinheiro dos nossos impostos.

Leonardo Andrade, via redes sociais

Centrão inimigo do povo

Uma emenda apresentada pelo famigerado centrão, que visa proteger os milionários, dificulta a tramitação e a aprovação do projeto que vai isentar milhões de pessoas do pagamento do imposto de renda. Mais uma vez o Legislativo veste a camisa de inimigo do povo. E tem gente que ainda votam nesses políticos.

Sylvio Belém, por e-mail

Matagal toma conta da Praia do Janga

Gostaria de pedir a atenção da Prefeitura do Paulista e da Superintendência do Patrimônio da União em Pernambuco (SPU/PE), pois aqui Praia do Janga, entre as ruas Dom Bosco e Solmar, o matagal toma conta de todo local e está impedindo a circulação das pessoas. Peço que enviem uma equipe para realizar o devido serviço de capinação.

João Matos, por e-mail

Matagal toma conta da Praia do Janga - JOÃO MATOS / VOZ DO LEITOR

Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM)

Em resposta à manifestação do leitor Genival Paparazzi, publicada na Coluna Voz do Leitor do dia 9 de julho de 2025, a Coordenadoria de Comunicação e Imprensa do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) informa que uma equipe técnica da Diretoria de Engenharia e Manutenção será encaminhada ao local para realizar uma avaliação detalhada. Após a análise, será providenciada a substituição do equipamento. Reforçamos que os usuários podem registrar elogios, sugestões, solicitações, reclamações ou denúncias por meio da Central de Atendimento ao Cliente no número 0800 081 0158, de segunda a sexta, de 08h às 18h, ou no WhatsApp 99488-3999, todos os dias, de 08h às 18h.

Assessoria de Imprensa