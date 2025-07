Horóscopo 08.07: o Sol traz grandes novidades para o seu dia hoje

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Áries

Está na hora de trabalhar em equipe ou aprender algo novo! As tarefas de grupo, especialmente as inovadoras, prometem sucesso. Se puder, viaje ou conecte-se com pessoas distantes. Mantenha os olhos abertos, pois um encontro inesperado pode ocorrer. No amor, descontração, companheirismo e carinho são os destaques.

Cor: AZUL-TURQUESA Palpite: 58, 13, 32



Touro

Urano impulsiona seus planos financeiros de longo prazo. Seja flexível no trabalho e adapte-se às mudanças - você pode tirar o melhor de qualquer situação. Amor e paquera estão no ar, converse com seu amado sobre o futuro, ajustando os detalhes.

Cor: CINZA Palpite: 22, 04, 32



Gêmeos

Urano está fortalecendo seu lado sociável e incentivando você a focar seus interesses. Apesar das tarefas desafiadoras, unidade e colaboração vão impulsionar sucesso. Esteja pronto para novas parcerias ou projetos profissionais decolarem. E se surgir uma chance de sair da rotina com seu amado, não hesite! Surpresas estão à espreita no amor.

Cor: AMARELO Palpite: 43, 09, 18



Câncer

Com a Lua influenciando o trabalho, prepare-se para algum esforço extra! Mas não se preocupe, o Sol garante energia e a concretização das mudanças desejadas. Há boas novas para quem busca emprego. Priorize a saúde e melhore hábitos. Amor? Pode estar mais lento hoje.

Cor: ROSA Palpite: 45, 56, 47



Leão

Você começa o dia com o pé direito sob o brilho da Lua! Seu charme pessoal estará em alta, perfeito para conhecer gente nova e fazer contatos interessantes no trabalho. Aproveite para se divertir com amigos durante o tempo livre. A paquera e os momentos a dois estão com boas energias.

Cor: PRETO Palpite: 18, 11, 27



Virgem

Urano traz foco, disposição e energia para suas tarefas e responsabilidades! Trace metas mais altas no trabalho, e vá atrás do reconhecimento que você merece. Família oferece e recebe apoio. Paquera pode ser lenta, mas um programa caseiro aquece o coração!

Cor: MAGENTA Palpite: 52, 18, 54



Libra

Hoje é dia de dialogar e trocar ideias. Sua capacidade de interação está em alta, ótimo para tarefas colaborativas. Aproveite oportunidades de viagens ou contato com estranhos, animando até mesmo a paquera. Expressar-se abertamente com seu par pode esclarecer mal-entendidos.

Cor: ROXO Palpite: 30, 12, 36



Escorpião

Terça-feira com boa sorte nas finanças! Aproveite a energia da Lua para organizar suas contas e encontrar novas oportunidades de ganho. Mas fique atento: Urano traz mudanças e intensifica a sensualidade, porém cuidado com o ciúmes.

Cor: AZUL-CLARO Palpite: 08, 05, 51



Sagitário

Hoje é dia de focar em interesses particulares e explorar seus pontos fortes. No trabalho, procure novas oportunidades e expanda sua rede de contatos. No amor, deixe seu charme brilhar. Lembre-se, Urano protege seus momentos íntimos, então aproveite!

Cor: AZUL-MARINHO Palpite: 15, 08, 33



Capricórnio

Terça-feira traz vibrações positivas para avançar no trabalho e aprender novas tecnologias. Ouça sua intuição para oportunidades de sucesso, mas mantenha seus planos em segredo. Cautela nas relações pessoais. O romance assume um ritmo mais calmo.

Cor: BRANCO Palpite: 56, 29, 09



Aquário

Urano brilha forte para você hoje, aumentando sua criatividade e disposição! Tire vantagem disso para alcançar seus sonhos com inovação. A sorte está do seu lado, então por que não tentar sua sorte? Desfrute da companhia animada dos amigos e contagie-se com o ar romântico.

Cor: VIOLETA Palpite: 30, 36, 03



Peixes

No trabalho, as estrelas avisam que vai se sair melhor do que esperava se focar toda a atenção nas tarefas que estão na sua lista. A boa notícia é que a vida profissional conta com good vibes e, sem fazer muito alarde, você tem tudo para ver os seus esforços dando frutos. O romance pode ficar meio parado, mas o Sol segue protegendo seus interesses amorosos.

Cor: VERDE Palpite: 24, 33, 17